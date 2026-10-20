Sobreseyeron al adolescente que mató a un compañero en un tiroteo escolar en Santa Fe
El estudiante tenía 15 años cuando disparó y mató a Ian Cabrera, de 13. La Fiscalía apeló el traslado de las actuaciones al fuero de Familia.
La Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente de 15 años acusado por el tiroteo ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, donde murió Ian Cabrera, de 13 años. La resolución fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación y todavía no está firme.
El juez penal José Boaglio tomó la decisión tras un planteo de los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener, al considerar que el joven no era punible según la legislación vigente al momento del ataque y, por lo tanto, no podía recibir una condena penal.
Además, en el escrito sostiene que las medidas de resguardo continuarán bajo la órbita de los organismos administrativos de protección de la niñez y adolescencia, con el control del juzgado de Familia que corresponda.
Por qué fue sobreseído
El adolescente tenía 15 años cuando ocurrió el tiroteo, el 30 de marzo de 2026, y la legislación penal juvenil vigente en ese momento establecía los 16 años como edad mínima para ser punible, por lo que no podía recibir una condena penal por los delitos que se le atribuían, entre ellos el homicidio de Ian Cabrera, de 13 años, agravado por el uso de un arma de fuego, y otros hechos en grado de tentativa.
Si bien posteriormente se aprobó una reforma que redujo la edad mínima de punibilidad de 16 a 14 años, la nueva normativa no puede aplicarse retroactivamente para perjudicar al adolescente por un hecho ocurrido antes de su entrada en vigencia.
La Fiscalía apeló la resolución
Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público de la Acusación presentó un recurso de apelación vinculado con el traslado de las actuaciones al fuero de Familia.
Según informó Telefe Santa Fe, el planteo no cuestiona el sobreseimiento derivado de la edad del adolescente, sino la decisión de remitir el expediente a ese fuero para que continúe la intervención correspondiente.
El recurso fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela y se esperaba la definición de una fecha para la audiencia en la que se analizará la cuestión. Por lo tanto, la resolución de primera instancia todavía no está firme.
El ataque en la escuela de San Cristóbal
El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo de 2026 en la Escuela Normal Nº40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, en el centro-norte de Santa Fe. Durante el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros estudiantes resultaron heridos.
El caso conmocionó a la comunidad educativa y tuvo repercusión nacional, mientras que la investigación judicial se desarrolló bajo reserva desde el inicio por tratarse de menores de edad, tanto en relación con el adolescente señalado por el ataque como con las víctimas y los testigos.
Tras el hecho, las autoridades provinciales dispusieron medidas de resguardo y seguimiento para el adolescente, además de acciones de acompañamiento para las familias afectadas y la comunidad escolar.
El sobreseimiento resuelve la situación penal del adolescente en el marco de la legislación aplicable al momento del ataque, pero no supone el cese de las medidas de protección dispuestas por el Estado. La continuidad de esas actuaciones y la discusión sobre el ámbito judicial que debe controlarlas forman parte de los aspectos que siguen bajo intervención institucional.
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