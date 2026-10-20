Sobreseyeron al adolescente que mató a un compañero en un tiroteo escolar en Santa Fe

La Fiscalía apeló la resolución

Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público de la Acusación presentó un recurso de apelación vinculado con el traslado de las actuaciones al fuero de Familia.

Según informó Telefe Santa Fe, el planteo no cuestiona el sobreseimiento derivado de la edad del adolescente, sino la decisión de remitir el expediente a ese fuero para que continúe la intervención correspondiente.

El recurso fue presentado ante la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia de Rafaela y se esperaba la definición de una fecha para la audiencia en la que se analizará la cuestión. Por lo tanto, la resolución de primera instancia todavía no está firme.

El ataque en la escuela de San Cristóbal

El tiroteo ocurrió el lunes 30 de marzo de 2026 en la Escuela Normal Nº40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, en el centro-norte de Santa Fe. Durante el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros estudiantes resultaron heridos.

El caso conmocionó a la comunidad educativa y tuvo repercusión nacional, mientras que la investigación judicial se desarrolló bajo reserva desde el inicio por tratarse de menores de edad, tanto en relación con el adolescente señalado por el ataque como con las víctimas y los testigos.

Tras el hecho, las autoridades provinciales dispusieron medidas de resguardo y seguimiento para el adolescente, además de acciones de acompañamiento para las familias afectadas y la comunidad escolar.

El sobreseimiento resuelve la situación penal del adolescente en el marco de la legislación aplicable al momento del ataque, pero no supone el cese de las medidas de protección dispuestas por el Estado. La continuidad de esas actuaciones y la discusión sobre el ámbito judicial que debe controlarlas forman parte de los aspectos que siguen bajo intervención institucional.