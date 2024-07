Test viral: descubrí qué tan probable es que seas infiel según la imagen que elijas

Test viral: qué imagen elegís

Test viral imagen.png

Resultados del test viral

Las Aves:

Si viste a las aves primero, sos el tipo de persona que planea ser siempre fiel, y lo serás, a menos que sientas que el destino interviene y decide cambiar los planes. Sos un fanático de los romances empedernidos y de las historias románticas y novelescas, creés en el destino, y si conocés a la persona adecuada cuando estás con otra persona, es posible que no puedas resistirte. No podemos decirte que el destino no es real, pero sí podemos decirte y afirmar que hacer trampa (engañar a alguien) siempre deja a la pareja sintiéndose herido y dañado.

El Árbol:

Si viste los árboles primero, sos el tipo de persona que nunca caerá en la infidelidad, pero mucho cuidado con eso porque no siempre es bueno. Tendés a plantarte y estancarte en tus emociones, te mantenés tan conectado a tierra y plantado en las decisiones que tomas, al punto extremo de llegar a un grado obstinado y destructivo. Recordá que permanecer en una relación infeliz no es una elección inteligente. No tengas miedo de doblarte y balancearte con la brisa, pero siempre dejando en claro a tu pareja que llegó el momento del final. Recordá que es mejor ser claro y directo a engañar a los demás.

Las Cabañas:

Si viste las cabañas primero, sos el tipo de persona que hace trampa regularmente. Nunca es algo que planeás y, francamente, si te salieras con la tuya, tus relaciones te permitirían enloquecer con otras personas de una manera honesta. Desafortunadamente, rara vez compartís este pensamiento con tu pareja. No podés iniciar una relación de manera deshonesta y esperar que prospere. La próxima vez, habla con tu posible pareja sobre tus necesidades antes de hacerlo oficial. Esto te ayudará a ser sincero contigo mismo porque recuerda que cuando uno engaña a otro, también se engaña a sí mismo.

El Elefante:

Si viste al elefante primero, sos el tipo de persona que engañó una vez y nunca volvería a hacerlo. Tenés experiencia en las relaciones, e incluso si no te atraparon haciendo trampa, comprendés el daño que puede causar la trampa en cualquier relación. Hacer trampa no es un camino por el que disfrutaste caminar. Comparte esa experiencia con otros porque es posible que aprendan algo.

