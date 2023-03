VIDEO: Un agente de tránsito golpeó violentamente a un taxista en Tucumán

agente piña taxista

Después de que la secuencia se volviese viral intervino el subsecretario de Tránsito y Transporte municipal, Enrique Romero, quien señaló que "el chofer del taxi le arrebata los papeles al inspector y de ahí viene el accionar del mismo", informó el sitio Los Primeros de Tucumán.

Romero aclaró que "no se justifica" el acto de violencia del agente de tránsito, "pero así fue".

Horas después el agente, llamado Emiliano Nasul, publicó un pedido de disculpas que llegó a las redes a través del periodista José Inesta.

"Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación", expresó el joven al relatar que casi es víctima de un ataque.

"Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación", relató Nasul. "Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima", agregó.