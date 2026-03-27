El emotivo video de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 incluye el cabezazo un diputado libertario

El video mantiene una estructura basada en la superposición de escenas, donde conviven imágenes deportivas con otras vinculadas a la actualidad y a situaciones que forman parte del registro reciente. En ese contexto, el fragmento del cabezazo se inserta como una pieza más dentro del armado general.

Tras la publicación del material, el recorte específico comenzó a viralizarse por separado, lo que impulsó comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la aparición de la escena dentro de un contenido institucional ligado al fútbol.