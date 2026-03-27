El emotivo video de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 incluye el cabezazo un diputado libertario
El spot oficial difundido por la AFA sorprendió al mostrar, entre distintas imágenes, el instante en el que Marcelo Segura agrede a Federico Pelli.
El video publicado por la AFA como parte de la previa al Mundial 2026 generó repercusión en redes sociales por un detalle puntual: entre las distintas secuencias que componen la pieza, aparece el momento del cabezazo de Marcelo “Pichón” Segura al diputado Federico Pelli.
La producción combina imágenes de la Selección Argentina, con jugadas, festejos, planos de hinchas y distintos fragmentos que remiten a escenas reconocibles del país. Con una edición dinámica, de ritmo ágil y cortes breves, el video arma un collage audiovisual que busca condensar distintas postales en pocos segundos.
En ese marco, el episodio ocurrido en Tucumán aparece integrado dentro del montaje general. Se trata de un fragmento corto pero identificable: el instante exacto en el que Segura impacta con un cabezazo sobre Pelli, una escena que había tomado notoriedad en los últimos días tras su difusión en medios y redes sociales.
La inclusión del clip no ocupa un lugar central dentro de la narrativa del spot, sino que forma parte de la sucesión de imágenes que se encadenan rápidamente. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida para los usuarios, que rápidamente detectaron el momento y comenzaron a compartirlo de manera aislada, ampliando su circulación.
El video mantiene una estructura basada en la superposición de escenas, donde conviven imágenes deportivas con otras vinculadas a la actualidad y a situaciones que forman parte del registro reciente. En ese contexto, el fragmento del cabezazo se inserta como una pieza más dentro del armado general.
Tras la publicación del material, el recorte específico comenzó a viralizarse por separado, lo que impulsó comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la aparición de la escena dentro de un contenido institucional ligado al fútbol.
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