Un motociclista quedó con fractura expuesta tras chocar contra un colectivo en Barrio Norte
El siniestro ocurrió en Avenida Córdoba y Paraná. Varias dotaciones de bomberos y ambulancias en el lugar.
Un motociclista resultó gravemente herido este miércoles por la mañana tras chocar contra un colectivo de la Línea 102, en el barrio porteño de Barrio Norte.
El siniestro se produjo en la intersección de Avenida Córdoba y Paraná. De acuerdo a la información de C5N, tanto el colectivo como la moto venían circulando por la avenida Córdoba. Cuando el colectivero intentó a doblar hacia la izquierda,para tomar la avenida Paraná , se encontró con el motocilcista -que venía en paralelo- y lo encerró.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajó en el lugar con dos equipos asistiendo al herido para luego trasladarlo al Hospital Fernández. Tanto la víctima como la moto quedaron debajo del colectivo.
Violento choque entre una moto y un colectivo de línea en Punta Lara
Dos personas resultaron heridas este lunes tras un violento choque entre una moto y un micro de la línea 275 en la intersección de las calles 11 y 132 de Punta Lara, Ensenada.
El accidente se registró en horas de la tarde y las víctimas, identificadas como D.G. y P.G., fueron trasladadas al Hospital Cestino de Ensenada, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.
Según informaron fuentes policiales, los motociclistas circulaban sin casco y a alta velocidad, cuando impactaron contra el colectivo interno 203 de la línea 275.
Ambos sufrieron lesiones de distinta consideración: uno presentó un traumatismo de tórax cerrado, mientras que el otro sufrió dos fracturas. Personal médico los asistió en el lugar y los trasladó de inmediato al hospital, donde permanecen bajo observación.
De acuerdo con los primeros peritajes, la imprudencia de los motociclistas habría sido determinante en el siniestro. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del impacto, material que será analizado por la Justicia para determinar las responsabilidades.
El conductor del colectivo fue imputado por lesiones culposas, y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de Ensenada.
