Un motociclista quedó con fractura expuesta tras chocar contra un colectivo en Barrio Norte

El accidente se registró en horas de la tarde y las víctimas, identificadas como D.G. y P.G., fueron trasladadas al Hospital Cestino de Ensenada, donde se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales, los motociclistas circulaban sin casco y a alta velocidad, cuando impactaron contra el colectivo interno 203 de la línea 275.

Ambos sufrieron lesiones de distinta consideración: uno presentó un traumatismo de tórax cerrado, mientras que el otro sufrió dos fracturas. Personal médico los asistió en el lugar y los trasladó de inmediato al hospital, donde permanecen bajo observación.

De acuerdo con los primeros peritajes, la imprudencia de los motociclistas habría sido determinante en el siniestro. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del impacto, material que será analizado por la Justicia para determinar las responsabilidades.

El conductor del colectivo fue imputado por lesiones culposas, y las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Segunda de Ensenada.