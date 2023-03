Sobreseyeron a la empleada acusada por el doble crimen de Vicente López

Aquino, de 64 años, explicó que Martín del Río le "arruinó la vida" con su falsa acusación que la señaló como "entregadora" del matrimonio.

Lo que fue presentado por Del Río como un asesinato en ocasión de robo devino en un posible parricidio y matricidio motivado por una estafa a las víctimas, un plan del cual Aquino no tuvo nada que ver.

"Yo no puedo creer en la justicia. Me hicieron mucho daño también. Me maltrataron, me hicieron cosas que no corresponden. Directamente me acusaron de cosas que no cometí", insistió Aquino, quien pidió que Del Río "pague por lo que hizo".

La estrategia de Del Río tuvo consecuencias también para la familia de Aquino, según la mujer, porque a sus hijos "los metieron en el calabozo" y "los revolcaron desnudos para que digan que fueron ellos los que mataron a los señores".

"Fue muy injusta la Justicia con mi familia y conmigo", expresó.

"Yo no pido muchas horas ni muchos días, porque el cuerpo no me da. Estoy muy arruinada. Dormir arriba de esa piedra en el calabozo no me hizo bien. Me arruinó", sentenció.

Nina Aquino en el doble crimen de Vicente López

El 25 de agosto pasado Aquino halló los cuerpos de José Enrique Del Rio, de 75 años, y de María Mercedes Alonso, de 72, que estaban en el interior de su auto adentro del garaje de su casa de la calle Melo 1101, de Vicente López.

La empleada -que llevaba 12 años trabajando para el matrimonio- llamó a Martín del Río y le informó lo ocurrido, y fue el hijo de la pareja quien llamó al 911 en una comunicación que levantó sospechas posteriores por el tono inexpresivo que usó.