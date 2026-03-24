El estremecedor video que compartió Platense a 50 años del golpe: "La memoria es compromiso con el futuro"
El club de Vicente López recordó la sombría dictadura militar iniciada en 1976 con un impactante clip que relata la vivencia de uno de los detenidos.
A medio siglo del inicio de la última dictadura militar, el Club Atlético Platense —a través de su Departamento de Derechos Humanos— lanzó una pieza audiovisual cargada de simbolismo para conmemorar los 50 años del golpe de Estado.
IMPORTANTE: Se cumplen 22 años del día que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla y Bignone en el Colegio Militar
El relato del horror
El corazón del video es un fragmento de "El regreso y otros cuentos", obra de Jorge Mario Marrón. El relato funciona como una cruda representación de las atrocidades cometidas en los centros clandestinos de detención, buscando interpelar a las nuevas generaciones sobre el pasado reciente de Argentina.
Desde la institución de Vicente López, el mensaje fue claro y contundente: "La memoria es un compromiso activo con el presente y el futuro. Seguimos construyendo espacios donde la identidad, la solidaridad y los derechos humanos sean nuestra bandera".
El club cerró su intervención reafirmando las consignas históricas que atraviesan a la sociedad argentina: "Memoria, Verdad y Justicia. Nunca más".
A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976
Este 24 de marzo se cumple exactamente medio siglo de aquel miércoles de 1976 en que las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón. Llegar a los 50 años del golpe no es una efeméride más; es un hito que encuentra a la Argentina en un momento de intensos debates sobre su pasado reciente.
Como es tradición, la Plaza de Mayo es el epicentro de una movilización multitudinaria. Este año tiene una carga emocional extra por la cifra redonda y por el contexto político actual: organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a agrupaciones políticas y sociales, marchan bajo consignas que refuerzan el "Nunca Más".
También, se lleva a cabo la campaña "Florecerán Pañuelos", impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo, la cual busca llenar los espacios públicos y redes sociales con el símbolo de los pañuelos blancos para reivindicar la búsqueda de los nietos que aún faltan encontrar.
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