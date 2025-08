Violento robo en una heladería en Mar del Plata: quedó todo grabado por las cámaras de seguridad del local

El video del robo en Mar del Plata

El asaltante actuó junto a un cómplice que hacía de “campana” en las inmediaciones. Al entrar al local, el delincuente simuló tener un arma escondida bajo una prenda, se dirigió directamente al mostrador y empujó violentamente a una clienta que esperaba ser atendida. “¡Andá al fondo, dale, andá al fondo!”, le gritó en reiteradas ocasiones. La mujer cayó al suelo y logró levantarse como pudo, visiblemente aturdida.

Mientras tanto, la cajera, completamente sorprendida por la violencia de la escena, fue también obligada a retirarse al fondo del local bajo insultos y amenazas. El ladrón no solo se llevó la billetera de la clienta, que había quedado sobre el mostrador, sino que también vació la caja registradora y revisó los estantes en busca de más objetos de valor. Antes de retirarse, advirtió: “Ni te muevas cuando me vaya” y pidió que no llamaran a la Policía.

El asaltante escapó caminando, pero gracias al seguimiento de los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), personal policial que patrullaba la zona logró interceptarlo en la intersección de avenida Colón y Sarmiento. A pocas cuadras, en Gascón y Las Heras, fue detenido su cómplice, que se desempeñaba como vigía en la puerta del local.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la comisaría segunda por efectivos del Comando de Patrullas y quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia. La causa está en manos de la Justicia, que ya cuenta con las imágenes del hecho como prueba clave para avanzar con la investigación.