YouTube alcanzó a más de 33 millones de personas en Argentina y lidera el consumo en TV conectada
Durante el evento Brandcast 2026, YouTube presentó sus números récord en el país, la alianza con Mercado Libre para compras directas y nuevos contenidos.
YouTube celebró una nueva edición de Brandcast en Argentina. Bajo el lema "La era de YouTube" se dio un encuentro clave que reúne a la comunidad de creadores, anunciantes y referentes de la industria del entretenimiento. La compañía confirmó su liderazgo al revelar que alcanzó a más de 33 millones de personas en el país en marzo de 2026.
El consumo en la televisión del hogar y la influencia de los creadores
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El tradicional concepto del Prime Time mutó definitivamente hacia un consumo personalizado que revaloriza la pantalla del living. Según los reportes de Kantar CPV, la plataforma registra en Argentina un alcance diario promedio en los hogares superior al de la televisión de pago, la televisión abierta, el streaming por suscripción y las redes sociales.
Entre las estadísticas más destacadas del mercado local se ubican:
- Televisión Conectada (CTV): la plataforma superó los 20 millones de espectadores mayores de 18 años a través de los televisores inteligentes.
- Preferencia: el 80% de los usuarios encuestados en el país afirma que suele ver los videos desde la pantalla principal de su hogar.
- Confianza absoluta: el 86% de los espectadores la califica como la plataforma audiovisual en la que más confía y ama frente a sus competidores.
- Impacto cultural: el 70% de las personas sostiene que son los propios creadores de contenido quienes moldean la agenda y la cultura local.
Llega YouTube Shopping y los nuevos formatos premium para 2027
Uno de los principales ejes del encuentro fue el lanzamiento oficial de YouTube Shopping en Argentina, el cual estará disponible a través de una fuerte alianza estratégica con Mercado Libre. Esta herramienta brindará a las marcas un canal de conversión directa y a los creadores nuevas vías de monetización, respaldándose en que el 71% de los usuarios indica que los youtubers aportan la experiencia necesaria para realizar compras con mayor seguridad.
Por último, la compañía presentó su imponente grilla de contenidos de gran formato de cara al cierre de 2026 y todo el 2027:
- YouTube Music Eras: se trata de shows íntimos transmitidos a escala masiva mediante livestreams. El primer episodio será con Emmanuel Horvilleur, y para 2027 proyectan un lineup histórico con artistas de la talla de Tiago PZK, María Becerra y Cazzu.
- Alianza con TIS Studio: un acuerdo de co-producción con una de las productoras más importantes de Latinoamérica para desarrollar realities y micro series premium.
- Nuevos formatos de Alejo Igoa: el creador hispanohablante número uno del mundo (que ya superó los 120 millones de suscriptores) prepara el reality extremo "Sobreviviendo en una isla desierta: La serie" y la serie documental "Alejo por el Mundo".
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