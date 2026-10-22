YouTube alcanzó a más de 33 millones de personas en Argentina y lidera el consumo en TV conectada

Televisión Conectada (CTV): la plataforma superó los 20 millones de espectadores mayores de 18 años a través de los televisores inteligentes.

la plataforma superó los 20 millones de espectadores mayores de 18 años a través de los televisores inteligentes. Preferencia: el 80% de los usuarios encuestados en el país afirma que suele ver los videos desde la pantalla principal de su hogar.

el 80% de los usuarios encuestados en el país afirma que suele ver los videos desde la pantalla principal de su hogar. Confianza absoluta: el 86% de los espectadores la califica como la plataforma audiovisual en la que más confía y ama frente a sus competidores.

el 86% de los espectadores la califica como la plataforma audiovisual en la que más confía y ama frente a sus competidores. Impacto cultural: el 70% de las personas sostiene que son los propios creadores de contenido quienes moldean la agenda y la cultura local.

Llega YouTube Shopping y los nuevos formatos premium para 2027

Uno de los principales ejes del encuentro fue el lanzamiento oficial de YouTube Shopping en Argentina, el cual estará disponible a través de una fuerte alianza estratégica con Mercado Libre. Esta herramienta brindará a las marcas un canal de conversión directa y a los creadores nuevas vías de monetización, respaldándose en que el 71% de los usuarios indica que los youtubers aportan la experiencia necesaria para realizar compras con mayor seguridad.