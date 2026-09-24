YouTube presentó nuevas herramientas con Inteligencia Artificial para creadores

Edición conversacional: una renovada herramienta en Shorts y en la app YouTube Create guiará la edición mediante simples indicaciones de texto, sugiriendo cambios de ritmo y suprimiendo silencios de manera automática.

una renovada herramienta en Shorts y en la app YouTube Create guiará la edición mediante simples indicaciones de texto, sugiriendo cambios de ritmo y suprimiendo silencios de manera automática. YouTube Studio potenciado: la herramienta ofrecerá sugerencias personalizadas sobre borradores, diseño de portadas a medida y pruebas de rendimiento tipo A/B con hasta tres ediciones diferentes.

la herramienta ofrecerá sugerencias personalizadas sobre borradores, diseño de portadas a medida y pruebas de rendimiento tipo A/B con hasta tres ediciones diferentes. Protección de identidad: la función Likeness detection desembarca en dispositivos móviles combinando reconocimiento facial y detección de voz para proteger la marca personal contra usos indebidos.

Nuevas formas de explorar contenido e interactuar en vivo

En cuanto a la experiencia de los espectadores dentro de las redes sociales, se podrán crear feeds personalizados a través de prompts conversacionales acordes al estado de ánimo o rutinas específicas, como documentales extensos o podcasts temáticos. A su vez, el formato Shorts Series permitirá catalogar microdramas y contenidos seriados en temporadas y episodios para un seguimiento más intuitivo.