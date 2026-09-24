YouTube presentó nuevas herramientas con Inteligencia Artificial para creadores
Durante el evento Made on YouTube, la plataforma anunció funciones con inteligencia artificial para facilitar la edición y monetización.
En el marco de su tradicional conferencia anual Made on YouTube, la popular plataforma de videos YouTube anunció el lanzamiento de un conjunto de herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Estas innovaciones buscan simplificar la producción de contenidos, optimizar la edición de videos y potenciar los ingresos de millones de usuarios en todo el planeta.
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Qué funciones con Inteligencia artificial incorporó YouTube para los creadores
Con más de 20 millones de videos subidos por día, la compañía busca acompañar a los canales en cada etapa del desarrollo digital. Entre las principales novedades técnicas y operativas para la producción y protección se destacan:
- Edición conversacional: una renovada herramienta en Shorts y en la app YouTube Create guiará la edición mediante simples indicaciones de texto, sugiriendo cambios de ritmo y suprimiendo silencios de manera automática.
- YouTube Studio potenciado: la herramienta ofrecerá sugerencias personalizadas sobre borradores, diseño de portadas a medida y pruebas de rendimiento tipo A/B con hasta tres ediciones diferentes.
- Protección de identidad: la función Likeness detection desembarca en dispositivos móviles combinando reconocimiento facial y detección de voz para proteger la marca personal contra usos indebidos.
Nuevas formas de explorar contenido e interactuar en vivo
En cuanto a la experiencia de los espectadores dentro de las redes sociales, se podrán crear feeds personalizados a través de prompts conversacionales acordes al estado de ánimo o rutinas específicas, como documentales extensos o podcasts temáticos. A su vez, el formato Shorts Series permitirá catalogar microdramas y contenidos seriados en temporadas y episodios para un seguimiento más intuitivo.
Para las transmisiones en vivo, la plataforma habilitó las competencias amistosas en pantalla compartida denominadas Showdowns, doblaje automático en tiempo real a múltiples idiomas y la expansión de la función Watch With para reaccionar en directo a piezas de larga duración.
Por último, en el plano comercial, la herramienta Ask Studio ayudará a los usuarios a coordinar alianzas comerciales con distintas marcas, al tiempo que el programa de compras y comisiones por afiliados de YouTube Shopping se ampliará a 35 nuevos países, incorporando etiquetas de productos geolocalizadas según el país del espectador.
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