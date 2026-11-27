Críticas al nuevo sistema

Quienes agoten el límite de uso de sus planes podrán esperar a que se restablezca el cupo o contratar una suscripción más cara. OpenAI también ofrecerá la opción de comprar créditos adicionales para seguir utilizando las funciones que admitan esta modalidad de pago.

Inteligencia Artificial (IA) Imagen ilustrativa

La medida generó críticas en las redes sociales y en el foro oficial de OpenAI. Algunos suscriptores cuestionaron la posibilidad de tener un menor acceso a los modelos de razonamiento más avanzados pese a seguir pagando el mismo precio.

La unificación de los límites de uso forma parte de una iniciativa que OpenAI anunció a principios de noviembre para incorporar las funciones de Work a la interfaz principal de ChatGPT. El objetivo es que los usuarios puedan alternar entre conversaciones con el chatbot y tareas de mayor complejidad sin necesidad de cambiar de pestaña.

En septiembre, Anthropic tomó una decisión similar al integrar su plataforma de trabajo, Cowork, en la interfaz de Claude. Ambas compañías avanzan en esta dirección en momentos en que la creciente demanda de modelos más avanzados y el aumento de los costos de infraestructura ejercen presión sobre sus recursos informáticos.