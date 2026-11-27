Inteligencia Artificial: OpenAI cambia los límites de uso de ChatGPT y los tokens podrían agotarse más rápido
La empresa, pionera en el desarrollo de Inteligencia Artificial, unificó así criterios con Anthropic que ya había anunciado lo mismo en septiembre.
OpenAI modificará la forma en que contabiliza el uso de su interfaz de Intligencia Artificial, ChatGPT. A partir de diciembre, los suscriptores de los planes Plus, Pro y Business tendrán un límite compartido entre las conversaciones con el chatbot, las funciones de trabajo de Work y Codex, la herramienta de inteligencia artificial especializada en programación.
Si bien la compañía estimó que el cambio no tendrá un impacto importante en la mayoría de los suscriptores, uno de los voceros de OpenAI reconoció a TechCrunch que una pequeña proporción de los usuarios que hacen un uso más intensivo de sus herramientas podría alcanzar los límites de sus planes con mayor rapidez.
De acuerdo con OpenAI, el uso de ChatGPT y Codex se medirá en tokens, que son las unidades de información que los modelos de inteligencia artificial procesan y generan. El consumo dependerá del modelo que elija cada usuario y de la tarea que le asigne.
Los modelos más avanzados y las tareas de mayor complejidad generalmente consumirán más tokens. Sin embargo, las conversaciones con el modelo Instant seguirán siendo ilimitadas y no se descontarán del límite compartido. Los usuarios podrán seguir utilizando este modelo incluso después de agotar el cupo de sus respectivos planes.
Desde la sección "Uso" del menú de configuración de ChatGPT, los suscriptores podrán consultar cuántos tokens les quedan disponibles entre ambas plataformas y cuándo se renovará su cupo. Por el momento, OpenAI no precisó cuántos tokens incluirá cada plan con el nuevo sistema.
Críticas al nuevo sistema
Quienes agoten el límite de uso de sus planes podrán esperar a que se restablezca el cupo o contratar una suscripción más cara. OpenAI también ofrecerá la opción de comprar créditos adicionales para seguir utilizando las funciones que admitan esta modalidad de pago.
La medida generó críticas en las redes sociales y en el foro oficial de OpenAI. Algunos suscriptores cuestionaron la posibilidad de tener un menor acceso a los modelos de razonamiento más avanzados pese a seguir pagando el mismo precio.
La unificación de los límites de uso forma parte de una iniciativa que OpenAI anunció a principios de noviembre para incorporar las funciones de Work a la interfaz principal de ChatGPT. El objetivo es que los usuarios puedan alternar entre conversaciones con el chatbot y tareas de mayor complejidad sin necesidad de cambiar de pestaña.
En septiembre, Anthropic tomó una decisión similar al integrar su plataforma de trabajo, Cowork, en la interfaz de Claude. Ambas compañías avanzan en esta dirección en momentos en que la creciente demanda de modelos más avanzados y el aumento de los costos de infraestructura ejercen presión sobre sus recursos informáticos.
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