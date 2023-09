Test viral: lo primero que veas revelará qué tan bueno sos en el amor

Test viral: qué es lo primero que ves en la imagen

Prestá atención a la imagen y buscá su significado dependiendo qué hayas visto primero.

test viral caras.png

Resultados del test viral

Si viste primero el rostro de un hombre

Sos de los que tienden a ser un poco distraídos. Les cuesta expresar sus sentimientos y a veces optan por esconderse detrás de las redes sociales o sus dispositivos móviles para evitar la interacción cara a cara con alguien por quien sienten algo. Rara vez se atreven a dar el siguiente paso. En una relación, son amables y tienen éxito, mostrándose comprensivos y atentos. No obstante, sería beneficioso para ellos expresar sus sentimientos con mayor frecuencia y de manera más abierta para evitar que la otra persona tenga que adivinar qué les sucede. Un buen consejo para este grupo sería mejorar su comunicación y buscar más formas de interactuar con su pareja.

Si viste primero el rostro de una mujer

Sos parte de los individuos con sentimientos sinceros que siempre se enamoran y creen en el amor por encima de todo. Por lo general, en sus relaciones son compañeros afectuosos que admiran y respetan a sus parejas. Su principal desafío es comprometerse a largo plazo, ya que tienden a tomar decisiones tajantes en sus relaciones y, ante la menor duda, optan por finalizarlas.

Pero si viste las dos máscaras

Para aquellos que inicialmente notaron dos caras claramente definidas en la imagen, podemos decir que son individuos seguros de sí mismos. No tienen reparos en expresar su amor de manera abierta y sincera cuando están enamorados, considerando que el amor es algo hermoso que no debe ocultarse. Sin embargo, esto también tiene su lado negativo, ya que a veces pueden perder el control en asuntos amorosos y discutir innecesariamente con sus seres queridos. Ser un poco más humildes y aceptar que no siempre tienen la razón podría brindarles más tranquilidad.

