El drama de la "mamá de TikTok"

karina paola serra

Según contó en sus videos, la mujer tuvo que someterse a una punción en el hígado y debe esperar al menos dos semanas más para que los médicos le den el diagnóstico definitivo: “Es duro porque el pronóstico está a la vista”, expresó.

A través de las publicaciones que realizó esta semana, la tiktoker contó cómo pasa sus días, se mostró aferrada a la fe y pidió a sus seguidores que le envíen mensajes de aliento: “Es muy duro pasar por esto, pero lo más duro es el entrono, mirar a tu hijo a la cara, mirar a tu mamá, cómo le digo que me voy a ir yo antes que ella. Hoy me descompuse, me agarró todo, vómitos, fiebre, dolor donde tengo la m… esa en el hígado y el páncreas”.

“Sepan que le estoy poniendo todo, estas historias las ve mi familia y odio que se pongan mal. Es difícil, cada día se me hace más difícil. Se me va de apoco la energía y eso me da terror porque todo me cuesta, hasta lavarme los dientes […] No saben qué difícil es”, expresó en el último video donde informó que iba a acudir a un cura sanador, además de asistir a su turno con un oncólogo en el hospital privado Fleni.