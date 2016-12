Embed Ganancias: el Gobierno presiona al Senado para no aprobar la ley https://t.co/gdVBEtAFjY pic.twitter.com/Pizg4qAaOn — minutouno (@minutounocom) 10 de diciembre de 2016



El gobernador de Salta,habló sobre el proyecto de Ganancias que se aprobó en diputados y criticó con dureza a la oposición. "Tuvieron la responsabilidad de administrar la Argentina y en su momento no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron?", se preguntó el salteño."No lo hicieron porque eran conscientes, justamente, del impacto fiscal que tenía y lo hacen hoy porque en definitiva están jugando a que la Argentina no despegue, no le vaya bien ", sentenció el mandatario"Si no trabajamos para reducir el déficit fiscal, el problema se va a agravar", afirmó Urtubey, quien planteó que "cambiando cada seis meses las reglas del juego en la Argentina no vamos a traer alguna inversión.El gobernador salteño confía en que el Senado pueda modificar lo votado en Diputados. "El contrato social de los senadores tiene que ver con el desarrollo de las provincias a las cuales representan y la gran mayoría de las provincias argentinas"Claramente hay una mirada diferente adentro del peronismo", sostuvo Urtubey y remarcó que lo dijo "con claridad desde el primer día, algunos me acusan de ser oficialista, yo lo que quiero es que a la Argentina le vaya bien. Yo soy peronista y el año que viene vamos a competir contra el Pro, Cambiemos o lo que sea en mi provincia y donde haya que competir perosino sobre la base de construir una instancia superadora y creo que eso es lo que estamos apelando que suceda en el Senado".Urtubey recordó que hace un par de semanas allí se trabó el debate de la reforma electoral "porque creo que en alguna medida en el peronismouna mirada a mi juicio medio arcaica que lo que busca es lo de siempre que le vaya lo peor posible al gobierno para ser alternativa de poder".