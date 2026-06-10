Con la vuelta de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó a Islandia en su última prueba para el Mundial

Golazo colectivo de la Argentina
Asistencia profunda de Messi, pase adentro de De Paul y definición sin arquero de Almada para el 3-0.
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En Alabama, y con la vuelta de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni tuvo su última prueba de cara al Mundial 2026.
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Con la esperada vuelta de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en el marco del último amistoso antes del Mundial 2026 y en lo que fue la prueba final de Lionel Scaloni antes de definir si introduce cambios en la lista de convocados.
El encuentro se jugó este martes desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium, de Alabama y tras un diluvio. Scaloni mechó titulares con algunos suplentes, y pudo abrir el marcado en la primera mitad con un golazo de Valentín Barco, de buenos minutos en cancha.
Para el complemento, el DT mandó al campo de juego a varios que se prefilan para estar desde el arranque en el debut ante Argelia: Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Aexis Mac Allister, Thiago Almada y Messi. Y el astro rosarino fue clave para empezar a liquidarlo.
El capitán tardó un par de segundos en desnivelar: con un pase profundo dejó mano a mano a Lautaro, al que le cometieron penal. El 10 se hizo cargo y marcó el 2-0 para convertirse en el goleador más longevo de la historia de la Selección.
En el final, una buena triangulación Messi - De Paul - Almada derivó en el 3-0 definitivo para cerrar la gira de amistosos con una buena imagen y empezar a pensar de lleno en la presentación del próximo jueves.
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