Con la vuelta de Lionel Messi, la Selección Argentina goleó a Islandia en su última prueba para el Mundial

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Lluvias torrenciales en Alabama en la previa del partido

El último ensayo de la Selección Argentina antes del Mundial 2026 sumó una alta dosis de drama meteorológico en las últimas horas. Un temporal con lluvias torrenciales azotó con dureza la ciudad de Alabama, inundando los accesos y poniendo en serio riesgo la realización del encuentro frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium.

Tras varias horas de incertidumbre, reuniones de los organizadores y una minuciosa inspección del campo de juego, las autoridades confirmaron que el partido finalmente se juega, aunque las condiciones climáticas obligaron a retrasar el pitazo inicial: comenzará a las 22:00 (hora de la Argentina), media hora más tarde de lo previsto originalmente.