La presidenta de Aerolíneas Argentinas,renunció a su cargo este miércoles, según confirmóel Ministerio de Transporte.Costantini se convirtió así en la primera baja de peso del equipo de gobierno que eligió el presidente Mauricio Macri en 2015 para su gestión. La ahora ex titular de Aerolíneas adujo "motivos personales" para dejar el cargo.Según pudo saberla ex CEO de General Motors será reemplazada en el cargo por, actual titular de Intercargo y ex Techint.Antes de llegar a Intercargo, Dell'Acqua, de 62 años, se desempeñó como director de Proyectos en Techint . De su curriculum surge, además, que es egresado del Liceo Naval Almirante Brown, estudió en Harvard e hizo un máster en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).La cartera que conducebrindará detalles del alejamiento de Costantini a través de un comunicado de prensa que se difundirá a la brevedad. La línea gerencial de Aerolíneas Argentinas está citada para las 15:30 en la sede de la compañía en Aeroparque.