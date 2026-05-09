Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura.
Córdoba se paraliza. Este sábado, el Estadio Mario Alberto Kempes será testigo de un capítulo histórico: Talleres y Belgrano se enfrentan en un duelo de eliminación directa por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. No hay mañana para el que pierda; el ganador se meterá de lleno en los cuartos de final.
Talleres llega a esta instancia tras una notable recuperación futbolística. El equipo de Carlos Tevez cerró la fase regular en la 4° posición de la Zona A con 26 puntos, dejando atrás los fantasmas del descenso que lo acecharon la temporada pasada. Con un estilo agresivo y renovado, el conjunto de "El Apache" recuperó el carácter y la confianza, apoyándose en un funcionamiento colectivo que lo devolvió al primer plano nacional.
Belgrano, por su parte, arriba con la solidez que garantiza el sello de Ricardo Zielinski. Al igual que su eterno rival, el "Pirata" cosechó 26 unidades, pero finalizó 5° en la Zona B por diferencia de gol. Aunque algunas derrotas en el cierre de la fase regular lo privaron de una mejor posición, el equipo se mantiene fiel a su orden táctico y practicidad, listo para amargarle la fiesta al Matador en un Kempes que estará dividido por ambas parcialidades.
Talleres vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: formaciones
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo o Franco Vázquez, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán, Franco Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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