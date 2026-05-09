Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Talleres vs. Belgrano por el Torneo Apertura

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Belgrano, por su parte, arriba con la solidez que garantiza el sello de Ricardo Zielinski. Al igual que su eterno rival, el "Pirata" cosechó 26 unidades, pero finalizó 5° en la Zona B por diferencia de gol. Aunque algunas derrotas en el cierre de la fase regular lo privaron de una mejor posición, el equipo se mantiene fiel a su orden táctico y practicidad, listo para amargarle la fiesta al Matador en un Kempes que estará dividido por ambas parcialidades.