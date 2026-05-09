Trabajadores y jubilados, ansiosos por el primer medio aguinaldo de 2026: cuándo se cobra
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en junio y ya están establecidos los plazos límite para su cobro.
El aguinaldo correspondiente a junio de 2026 ya tiene una fecha estimada de pago y muchas familias lo esperan para resolver la apremiante situación financiera. Millones de trabajadores, jubilados y pensionados esperan recibir esta primera cuota del año. El SAC equivale al 50% del mayor salario obtenido durante el semestre y debe ser pagado antes de que termine junio. A continuación, todos los detalles.
Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, cuándo se paga y cómo calcular el monto
De acuerdo con la Ley 27.073, los empleadores tienen como fecha límite para abonar el medio aguinaldo el 30 de junio de 2026, aunque disponen de un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles. Por este motivo, en 2026 el tope máximo se extenderá hasta el 7 de julio. En el caso del personal de casas particulares, el depósito suele realizarse en la última jornada laboral del mes.
Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026
Para calcular el SAC se toma como referencia el mejor sueldo mensual percibido entre enero y junio, incluyendo conceptos remunerativos como horas extras o comisiones. Luego, se paga el equivalente al 50% de ese monto.
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Si el salario más alto fue de 1.200.000,elaguinaldoserade1.200.000,el aguinaldo sera de 600.000.
Se incluyen horas extras y adicionales remunerativos.
No se consideran los conceptos no remunerativos.
Si la persona trabajó menos de seis meses, el cálculo se realiza de manera proporcional.
Son beneficiarios del aguinaldo los trabajadores registrados del sector público y privado, así como los jubilados y pensionados de ANSES. En cambio, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no perciben este ingreso, ya que no mantienen una relación de dependencia laboral.
Por otro lado, la segunda cuota del aguinaldo se pagará en diciembre. En ese caso, la fecha límite prevista es el 18 de diciembre de 2026, también con posibilidad de extenderse algunos días hábiles según la normativa vigente.
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