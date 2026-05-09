Trabajadores y jubilados, ansiosos por el primer medio aguinaldo de 2026: cuándo se cobra

Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, cuándo se paga y cómo calcular el monto

De acuerdo con la Ley 27.073, los empleadores tienen como fecha límite para abonar el medio aguinaldo el 30 de junio de 2026, aunque disponen de un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles. Por este motivo, en 2026 el tope máximo se extenderá hasta el 7 de julio. En el caso del personal de casas particulares, el depósito suele realizarse en la última jornada laboral del mes.