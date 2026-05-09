Triste postal del ciclón extratropical en Mar del Plata: un lobito marino quedó varado en la playa
En medio del feroz temporal que azotó a la Costa Atlántica, las cámaras de C5N captaron a un pequeño lobo marino refugiándose cerca del centro marplatense.
El fuerte ciclón extratropical que golpeó a Mar del Plata dejó imágenes impactantes de calles inundadas, olas gigantes y ráfagas intensas, pero en las últimas horas una escena inesperada terminó conmoviendo a vecinos y turistas en plena costa marplatense. En medio del temporal, un pequeño lobo marino apareció refugiándose en una playa ubicada muy cerca del centro de la ciudad.
Las imágenes fueron registradas por las cámaras de C5N, que captaron al animal descansando sobre la arena mientras el mal clima seguía afectando distintos sectores de la Costa Atlántica. Según pudo observarse, se trataba de un ejemplar muy joven, algo que rápidamente despertó preocupación entre quienes seguían la cobertura del temporal.
Especialistas y rescatistas explicaron que no es habitual ver a un lobo marino de ese tamaño tan cerca de una zona urbana y, menos aún, en medio de condiciones climáticas extremas como las que generó el ciclón extratropical sobre la costa bonaerense.
Entre las hipótesis que comenzaron a circular, una de las posibilidades es que el animal se haya separado de su grupo en medio del fuerte oleaje y las corrientes provocadas por el temporal. Otra teoría apunta a que el pequeño ejemplar podría atravesar algún problema de salud o encontrarse debilitado, motivo por el cual habría buscado resguardo en la playa.
La escena generó enorme repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron fragmentos del momento y expresaron preocupación por el estado del animal. En paralelo, varias personas reclamaron la intervención de especialistas para asistir al pequeño lobo marino y garantizar que pudiera regresar a su hábitat de manera segura.
Mientras tanto, el temporal continúa provocando complicaciones en distintos puntos de la Costa Atlántica, con fuertes vientos, intensas lluvias y un oleaje inusual que mantiene bajo alerta a gran parte del litoral bonaerense.
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