Edgardo Bauza, habló sobre su futuro al frente de la Selección y dijo que "mañana habrá una reunión con el presidente (“Chiqui” Tapia) y alguien más y veremos qué pasa". "Estoy muy fuerte", aseguró, y dijo tener "muy buena relación con los jugadores".

"Mañana todo el cuerpo técnico de la Selección está en el predio", contó y dijo que comenzará "a trabajar, con análisis de partido, del rendimiento de los jugadores". Insistió en que será "un día normal". "Es posible que esté el presidente y alguien más, como están en otros días y que podamos hablar", afirmó sobre una posible reunión de la que también participaría el director de Selecciones, Marcelo Tinelli. "No me llamaron", reveló.

Respecto a su continuidad dijo que "hay muchos rumores". "Un diario en especial me dedicó tres tapas", dijo durante una entrevista en Canal 13. "Estoy tranquilo porque estoy seguro de lo que tengo que hacer", aseveró.

"En este momento tenemos una muy buena relación con los jugadores", insistió y destacó que "se matan cada vez que vienen acá". También rechazó la idea de un "club de amigos": "No estoy atado ni jamás algún jugador me ha sugerido un nombre, nadie. Es más, charlando, siempre me han dicho: 'Patón, cita al que quieras'".

"Dirigiendo a la Selección trato de convocar a los mejores, tal es así que en La Paz jugamos con ocho diferentes a los que jugaron ante Chile", explicó. Y consultado sobre Mauro Icardi dijo: "Él y sabe lo que pienso y que en cualquier momento lo puedo citar. Hablando con Zanetti me di cuenta que no había tiempo de citarlo". También amplió que en lo que hace a delanteros, "el titular de Higuain y el suplente es Pratto".

Luego le consultaron sobre las versiones de que lo remplazaría Jorge Sampaoli: "Si no soy yo el técnico, hay muchos con posibilidades. No es mi problema. Salió en conferencia de prensa diciendo que con él no habían hablado".

También habló de un "mano negra" detrás de la suspensión que sufrió Lionel Messi tras al partido ante Chile: "Trabajamos el partido paras Bolivia con él. Si hubiésemos tenido algún indicio hubiésemos trabajado de otra forma. Nos dieron media hora para presentar un descargo". Y subrayó que "habitualmente la FIFA cita a las partes". Además reveló que "Hubo dos jugadores de ellos que también insultaron".