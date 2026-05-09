El duro descargo de la esposa de Federico Valverde por la pelea con Aurélien Tchouaméni: "Harta"
La pareja del futbolista uruguayo utilizó sus redes sociales para responder con dureza a los rumores que surgieron luego de la pelea en el vestuario del conjunto español.
El conflicto que sacude al vestuario del Real Madrid sigue sumando capítulos y esta vez quien rompió el silencio fue Mina Bonino. La periodista argentina salió a defender públicamente a Federico Valverde después de que trascendieran versiones sobre una fuerte discusión con Aurélien Tchouaméni que habría terminado en un tenso episodio puertas adentro del club madrileño.
Las especulaciones crecieron en las últimas horas luego de que Bonino compartiera una fotografía familiar donde el mediocampista uruguayo aparecía usando una gorra. A partir de esa imagen comenzaron a multiplicarse comentarios en redes sociales que insinuaban que el jugador intentaba esconder marcas o lesiones provocadas durante el enfrentamiento con su compañero.
Frente a la catarata de mensajes y teorías, la comunicadora decidió responder sin filtros y dejó un mensaje cargado de indignación. “¿Qué más quieren inventar? ¿Necesitan ver sangre?”, expresó en sus historias, apuntando directamente contra quienes alimentaron versiones cada vez más exageradas sobre el estado físico del futbolista.
Además, Bonino aclaró que el golpe que sufrió Valverde no tuvo relación con ninguna agresión dentro del vestuario y aseguró que todo se debió a una caída accidental. Sin embargo, lejos de apagarse, la polémica siguió creciendo y el tema rápidamente explotó en redes, donde miles de usuarios debatieron sobre la crisis interna que atraviesa el equipo español.
La periodista también manifestó su cansancio frente a las críticas y comentarios que comenzaron a circular alrededor de su familia. En otro tramo de su descargo cuestionó el nivel de violencia con el que, según sostuvo, muchas personas opinan sin conocer realmente lo sucedido.
Mientras tanto, desde España reconocen que el cruce entre Valverde y Tchouaméni efectivamente ocurrió y que el episodio generó un clima de enorme tensión dentro del plantel. Incluso, distintos medios europeos aseguraron que el Real Madrid habría decidido aplicar sanciones económicas a ambos jugadores tras el altercado.
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