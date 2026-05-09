El duro descargo de la esposa de Federico Valverde por la pelea con Aurélien Tchouaméni: "Harta"

Además, Bonino aclaró que el golpe que sufrió Valverde no tuvo relación con ninguna agresión dentro del vestuario y aseguró que todo se debió a una caída accidental. Sin embargo, lejos de apagarse, la polémica siguió creciendo y el tema rápidamente explotó en redes, donde miles de usuarios debatieron sobre la crisis interna que atraviesa el equipo español.