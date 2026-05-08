La reacción de la hija de Leandro Paredes cuando le tocó su papá en el paquete de figuritas

Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas Cuántas figuritas trae el álbum del Mundial 2026 y las sorpresas

Cabe señalar que Panini volvió a implementar las versiones paralelas o "raras" (brillantes, doradas, bordes de colores). Esto generó una fiebre entre los coleccionistas más chicos que ya no solo quieren llenar el álbum, sino encontrar esas "joyas" que valen una fortuna entre los amigos.

Al igual que pasó en 2022, el problema principal es el stock. En muchos kioscos las cajas vuelan en minutos. Esto generó que los padres armen grupos de WhatsApp específicos para avisar: "¡Llegaron figuritas al kiosco de la esquina!", convirtiendo la colección en un trabajo en equipo entre padres e hijos.

Los más chiquitos consumen muchísimos videos de "unboxing". Ver a su influencer favorito abriendo sobres y gritando cuando sale una figura top alimenta las ganas de ir corriendo a comprar un paquete y el furor por el evento deportivo más importante del mundo es total.