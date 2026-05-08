La reacción de la hija de Leandro Paredes cuando le tocó su papá en el paquete de figuritas
Se acerca el Mundial 2026 y el álbum de figuritas es furor entre los más pequeños. Mirá este tierno momento de Victoria Paredes.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el ritual de las figuritas volvió a copar los recreos y las plazas tras el lanzamiento del famoso álbum. Lo que pasa con los más chicos es un fenómeno que mezcla la tradición de siempre con la ansiedad de la era digital.
Por supuesto, el entusiasmo por conseguir a todos los jugadores de la Selección Argentina no es ajeno a ningún niño, incluyendo los hijos de los futbolistas de la Albiceleste. De hecho, en las últimas horas se viralizó un tierno video de Victoria Paredes, la hija mayor de Leandro Paredes y Camila Galante, donde la niña se muestra sumamente emocionada porque "le tocó" la cara de su papá en el paquete de figuritas.
Mirá:
El fenómeno del álbum de figuritas previo al Mundial 2026
A pesar de que hoy los chicos viven pegados a las pantallas, el álbum físico sigue siendo imbatible. El intercambio de figuritas en la puerta de los colegios o en los clubes se convirtió en el evento social del día. Es ese momento donde aprenden a negociar: "Te cambio esta por aquella".
Para muchos de los más pequeños, este es un mundial especial porque podría ser el último de Lionel Messi. La figurita de Leo es, por lejos, la más buscada, la más cara en el "mercado negro" de las plazas y la que todos quieren pegar primero. Encontrar el "cromo" de Messi es casi como ganar un trofeo personal.
Cabe señalar que Panini volvió a implementar las versiones paralelas o "raras" (brillantes, doradas, bordes de colores). Esto generó una fiebre entre los coleccionistas más chicos que ya no solo quieren llenar el álbum, sino encontrar esas "joyas" que valen una fortuna entre los amigos.
Al igual que pasó en 2022, el problema principal es el stock. En muchos kioscos las cajas vuelan en minutos. Esto generó que los padres armen grupos de WhatsApp específicos para avisar: "¡Llegaron figuritas al kiosco de la esquina!", convirtiendo la colección en un trabajo en equipo entre padres e hijos.
Los más chiquitos consumen muchísimos videos de "unboxing". Ver a su influencer favorito abriendo sobres y gritando cuando sale una figura top alimenta las ganas de ir corriendo a comprar un paquete y el furor por el evento deportivo más importante del mundo es total.
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