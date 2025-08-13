A cien años del nacimiento de Carlitos Balá: sus grandes momentos y las frases que quedaron en la historia
Carlitos Balá hubiera cumplido 100 años este miércoles 13 de agosto. Todavía sigue viviendo en el recuerdo de la gente.
Este miércoles se cumplen 100 años del nacimiento de Carlitos Balá, uno de los artistas más queridos de la Argentina y un verdadero ícono de la infancia. Nacido el 13 de agosto de 1925 en el barrio porteño de Chacarita, Carlos Salim Balaá Boglich dejó una huella imborrable en varias generaciones con su humor blanco, sus frases inolvidables y su carisma inagotable.
Balá comenzó su carrera en la radio y rápidamente dio el salto a la televisión, donde creó un universo de personajes, canciones y juegos que marcaron a millones de chicos y chicas. Con su clásico “¿Qué gusto tiene la sal?” o el entrañable “gestito de idea”, construyó un estilo único que combinaba ternura, creatividad y un lenguaje propio que trascendió épocas.
Carlitos Balá y un recuerdo para siempre
Durante más de medio siglo, fue protagonista de programas como El show de Carlitos Balá y Balabasadas, además de películas, discos y giras teatrales que lo consagraron como el “amigo de todos los chicos”. Incluso, en los últimos años de su vida, logró conectar con nuevas generaciones gracias a las redes sociales y a su participación en eventos populares como el programa de Panam y la Fiesta Nacional de la Primavera en distintas ciudades.
Fallecido el 23 de septiembre de 2022, Carlitos Balá sigue presente en la memoria colectiva como símbolo de alegría y valores familiares. A un siglo de su nacimiento, su legado sigue intacto: un humor limpio, gestos que se hicieron parte de la cultura popular y un amor sincero por su público.
En tiempos donde la infancia cambia a ritmo vertiginoso, la figura de Balá recuerda que la magia de hacer reír y soñar no pasa de moda. Porque, como él decía, “¡Sumbudrule!” siempre habrá alguien que conteste: “¡Yupiii!”.
Frases y momentos que hicieron historia
- “¿Qué gusto tiene la sal?” El juego más famoso de Balá, con respuesta obligada: “¡Saaaaaalada!”.
- El “gestito de idea” Su sello personal, con la mano en la frente simulando un destello creativo.
- “Sumbudrule” Su palabra mágica, sin significado literal pero llena de alegría.
- “Un kilo y dos pancitos” Respuesta ingeniosa que desataba carcajadas.
- Colectivo de la Línea 39 Mención permanente a su línea de colectivo favorita, que lo homenajeó pintando su imagen.
Grandes momentos de Carlitos Balá
