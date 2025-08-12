Vuelven las temperaturas bajo cero al AMBA: qué día regresa el frío extremo y hasta cuándo se queda
Se espera un abrupto descenso térmico para los próximos días en Buenos Aires, con la vuelta del frío para dejar atrás las condiciones primaverales.
Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y condiciones del clima casi primaverales, se afianza la vuelta del frío para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya prevé marcas bajo cero.
Desde el lunes se siente la amplitud térmica, con mañanas y noches frescas, pero tardes más templadas. Estas condiciones se mantuvieron este martes, con cielo mayormente nublado y máximas que se acercaron a los 20 grados.
El miércoles también tendría temperaturas agradables, de entre 9 y 15 grados, acompañadas por cielo entre mayor y parcialmente nublado durante toda la jornada.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, desde la madrugada del miércoles se sentirá el ingreso de aire frío en el AMBA con fuertes vientos del sector sur que tendrán ráfagas asociadas del orden de 40 km/h.
De esta manera, ya desde la medianoche podría empezar a sentirse un notable descenso de las temperaturas, con mínimas mucho más bajas e incluso bajo cero para zonas del conurbano bonaerense.
Cuándo vuelve el frío en el AMBA y qué día se sentirá más
Se afianza el pronóstico del SMN y el jueves y viernes serían, hasta el momento, las jornadas con más frío de la semana.
De esta manera, el jueves tendría cielo algo nublado, con una temperatura mínima que arrancará en -1 grados, y subiendo hasta 12 de máxima, en la que se espera una jornada bien de invierno.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.
Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 5 y 13 grados para el sábado; y de entre 10 y 15 para el domingo.
