Vuelven las temperaturas bajo cero al AMBA: qué día regresa el frío extremo y hasta cuándo se queda

Cuándo vuelve el frío en el AMBA y qué día se sentirá más

Se afianza el pronóstico del SMN y el jueves y viernes serían, hasta el momento, las jornadas con más frío de la semana.

De esta manera, el jueves tendría cielo algo nublado, con una temperatura mínima que arrancará en -1 grados, y subiendo hasta 12 de máxima, en la que se espera una jornada bien de invierno.

smn (25) Frío y temperaturas bajo cero en el AMBA para el jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 2 y 12 grados, pero con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.

Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 5 y 13 grados para el sábado; y de entre 10 y 15 para el domingo.