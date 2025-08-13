Despidos en histórica empresa de calefactores: echaron trabajadores con más de 30 años de antigüedad

“Todo esto se debe a la falta de consumo porque a la empresa les han bajado las ventas considerablemente y no escapa a la industria en gran parte de la ciudad. Hay comercios cerrados, así como kioscos y almacenes chicos. Claramente han bajado las ventas a niveles históricos y algunos pueden aguantar y otros no. Y a esto hay que agregar que pasaron las peores vacaciones de invierno de los últimos 20 años. Si no se cambia el modelo económico, a nivel local la industria en general está complicada”, advirtió Rocha, quien también se desempeña como secretario general de la CGT local.