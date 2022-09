El video de P Juan Pablo Esquivel en el que niega el atentado a Cristina Kirchner

Como si fuera un troll macrista, Esquivel agregó: "Un fiscal que no has matado te ha condenado. Tenés que cumplir con tu condena. Cuando te presentes ante Dios no valen coimas o bolsos revoleados. Vas a estar acompañada de tu marido".

"Mi bendición al gran pueblo argentino", cierra en el video titulado "en relación al patético simulacro de atentado...".

7kxU0ZpmgsUh7BZS.mp4

El sacerdote católico Juan Pablo Esquivel fue párroco en la céntrica iglesia San Miguel, de Paraná, y luego recaló en Europa, donde se doctoró en Teología. Con su tesis “La fe como virtud teologal fundamental en el catecismo de la Iglesia Católica”, en 2005 conquistó el título de doctor en Teología con especialización en espiritualidad, de la Pontificia Facultad Teológica Teresianum, de Roma.

En su perfil de Facebook, que es “P Juan Pablo Esquivel” suele publicar fotografías de sus viajes por el mundo y de su actividad pastoral, que en algunos momentos lo ha llevado a estar cerca de los papas Juan Pablo II, Benedicto VI y Francisco.

Es santafesino pero para buena parte de la grey católica paranaense es un miembro más de la Iglesia de la capital entrerriana, pese a que hace ya muchos años se fue a Italia.

El padre del sacerdote, Alfredo Domingo Esquivel, fue funcionario y senador del la capital santafesina por el PJ. Sin embargo compartió algunos posteos con su hijo, como el que dice “Nunca más peronismo".