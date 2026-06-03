La Selección Argentina se comunicó con Buendía ante una posible baja antes del Mundial 2026

El antecedente de Buendía en la Selección Argentina

Durante el proceso de Scaloni, Buendía tuvo algunas participaciones esporádicas con la camiseta albiceleste. Fue convocado por primera vez en 2022 y sumó 10 minutos en un encuentro de Eliminatorias frente a Colombia. Luego permaneció un tiempo alejado de las convocatorias hasta regresar el año pasado.

En esa oportunidad fue suplente ante Chile y posteriormente disputó 20 minutos en un amistoso frente a Angola. Desde entonces no volvió a ser citado, aunque su rendimiento en Inglaterra lo mantuvo bajo observación del cuerpo técnico nacional.

Con el Mundial a punto de comenzar, Scaloni utilizará estos últimos días para evaluar el estado físico de los 26 convocados y determinar si todos están en condiciones de afrontar una competencia exigente. Mientras tanto, Buendía sigue entrenándose y permanece atento a cualquier llamado de último momento.