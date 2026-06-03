Los abuelos de Agostina Vega presentaron pruebas clave: "La ex de Barrelier mintió"

En ese sentido, Nayi hizo referencia a Soledad Andreani, la mujer de 42 años que le prestó su auto Ford Ka negro a Barrelier el lunes 25 por la mañana y en el cual se cree que se trasladaron los restos de Agostina.

“Al momento de prestarle el auto a Barrelier, la dueña del Ford Ka, sabía perfectamente que este hombre ya estaba siendo investigado por la policía y observado por la Justicia. El rostro de Agostina ya recorría toda la provincia”, enfatizó el abogado.

dueña ford ka El vehículo que, según la investigación, usó Barrelier para llevar el cuerpo de Agostina a un descampado.

Y agregó que la mujer “sabía perfectamente que la niña que había ingresado la noche del 23 de mayo no era la hija de Barrelier, sino Agostina. Pese a eso, le prestó el vehículo que, encima, posteriormente fue lavado".

En ese sentido, Nayi sostuvo que la mujer "en algún tramo fue engañada y en otro mintió" ante la Justicia, lo que la ubiaría como encubridora del femicidio. “No digo que sea la culpable, sino que simplemente hay un mérito para investigarla y generar algún grado de responsabilidad”, sostuvo.

casa de Claudio Barrelier agostina vega cordoba La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba Gentileza El Doce

El abogado también apuntó contra las personas que compartían la casa con Barrelier, entre ellas, su esposa, su hija y un matrimonio que alquilaba una pieza en el primer piso, quienes declararon que no escucharon ruidos sospechosos entre la noche del sábado y la del domingo en la que ocurrió el crimen.

“Es sentido común puro. Para mantener ocultos los restos de una criaturita en un domicilio particular, en un espacio temporal que arranca - a la luz de las primeras evidencias y resultaron preliminares-, en últimas horas del 23 y primeras horas del 24, hasta el 25 de mayo, hacen falta no solamente aportes económicos y logísticos sino un sinnúmero de personas colaborando para evadir un cerco policial y social que era prácticamente imposible que una sola persona que llevara adelante esta actividad”.

Tras realizarse la autopsia, es inminente la entrega del cuerpo de Agostina a su familia. En tanto, la madre de la adolescente permanece internada y, según indicó Nay, solamente saldría del hospital para participar en el velorio y darle el último adiós a su hija.