Los abuelos de Agostina Vega presentaron pruebas clave: "La ex de Barrelier mintió"
Carlos Nayi, abogado de la querella, sostiene que el detenido no actuó solo y señaló a la dueña del auto Ford Ka negro.
Los abuelos de Agostina Vega se presentaron este miércoles en la fiscalía junto a su abogado Carlos Nayi para presentar una prueba que consideran clave para la investigación del caso. La querella sostiene que Claudio Barrelier, el único detenido, no actuó solo y pusieron el foco en la dueña del auto Ford Ka negro.
“Era importante hablar con el fiscal y enseñarle una prueba que es sumamente relevante para esta investigación que no es un dato menor”, declaró Nayi en diálogo con los medios de comunicación, acompañado por Miguel y Elizabeth, los abuelos maternos de la adolescente.
El abogado remarcó que no descarta que haya nuevos imputados por el femicidio de la adolescente y que la investigación no se debe limitar solo en la participación de Barrelier: “Esta responsabilidad no se agota en este chacal ahora detenido. La fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades”, sostuvo.
En ese sentido, Nayi hizo referencia a Soledad Andreani, la mujer de 42 años que le prestó su auto Ford Ka negro a Barrelier el lunes 25 por la mañana y en el cual se cree que se trasladaron los restos de Agostina.
“Al momento de prestarle el auto a Barrelier, la dueña del Ford Ka, sabía perfectamente que este hombre ya estaba siendo investigado por la policía y observado por la Justicia. El rostro de Agostina ya recorría toda la provincia”, enfatizó el abogado.
Y agregó que la mujer “sabía perfectamente que la niña que había ingresado la noche del 23 de mayo no era la hija de Barrelier, sino Agostina. Pese a eso, le prestó el vehículo que, encima, posteriormente fue lavado".
En ese sentido, Nayi sostuvo que la mujer "en algún tramo fue engañada y en otro mintió" ante la Justicia, lo que la ubiaría como encubridora del femicidio. “No digo que sea la culpable, sino que simplemente hay un mérito para investigarla y generar algún grado de responsabilidad”, sostuvo.
El abogado también apuntó contra las personas que compartían la casa con Barrelier, entre ellas, su esposa, su hija y un matrimonio que alquilaba una pieza en el primer piso, quienes declararon que no escucharon ruidos sospechosos entre la noche del sábado y la del domingo en la que ocurrió el crimen.
“Es sentido común puro. Para mantener ocultos los restos de una criaturita en un domicilio particular, en un espacio temporal que arranca - a la luz de las primeras evidencias y resultaron preliminares-, en últimas horas del 23 y primeras horas del 24, hasta el 25 de mayo, hacen falta no solamente aportes económicos y logísticos sino un sinnúmero de personas colaborando para evadir un cerco policial y social que era prácticamente imposible que una sola persona que llevara adelante esta actividad”.
Tras realizarse la autopsia, es inminente la entrega del cuerpo de Agostina a su familia. En tanto, la madre de la adolescente permanece internada y, según indicó Nay, solamente saldría del hospital para participar en el velorio y darle el último adiós a su hija.
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