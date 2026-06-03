A qué hora empieza hoy la marcha de Ni Una Menos y cómo serán los cortes en la Ciudad
El colectivo feminista vuelve a marchar este miércoles 3J, con el Congreso como epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.
Al cumplirse un nuevo aniversario del surgimiento del movimiento en 2015, el colectivo feminista Ni Una Menos encabeza este miércoles 3 de junio una jornada nacional de movilizaciones en las principales ciudades de Argentina. En esta oportunidad, el histórico reclamo en las calles se ve profundamente atravesado por el reciente femicidio de la adolescente Agostina Vega.
En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la convocatoria tendrá lugar frente al Congreso de la Nación. Aunque el acto central está programado para las 17:00, las distintas organizaciones sociales y agrupaciones de activistas comenzarán a agruparse en la zona a partir de las 14:00, una vez finalizada la tradicional marcha de los jubilados.
La marcha de este año contará con una fuerte presencia de los gremios y centrales obreras, que sumarán sus estructuras al reclamo contra la violencia de género. Se esperan réplicas en varias partes del país, principalmente en Córdoba tras el conmocionante femicidio de Agostina Vega.
Cortes de tránsito y afectación del transporte público por Ni Una Menos
Se espera que organizaciones sociales y agrupaciones de activistas empiecen a agruparse en la zona a partir de las 14 horas. En este marco y debido a la previsión de una asistencia masiva, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad diagramó un operativo especial de ordenamiento urbano que modificará la circulación habitual en la zona:
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Cortes totales: El tránsito vehicular quedará completamente interrumpido en el perímetro comprendido por la Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao, Entre Ríos y la calle Sarandí.
Colectivos: Las líneas de colectivos que transitan por los alrededores del Palacio Legislativo implementarán desvíos en sus recorridos habituales a partir de las 13:00.
Subtes: Las estaciones Congreso (Línea A) y Callao (Línea B) funcionarán con cierres temporales e intermitencias preventivas, asociadas de manera directa al flujo y la concentración de manifestantes en la superficie.
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