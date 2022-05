Cristina Kirchner y la interna: "No es pelea, es debate de ideas"

Apuntó duro contra la interpretación en los medios sobre la disputa en el oficialismo y se quejó de los pronunciamientos de algunos miembros del Frente de Todos, aunque sin identificarlos: "Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas".

Sobre Alberto Fernández afirmó que sóo podría tener "una disputa de poder" con Sergio Massa, que lidera el Frente Renovador; Héctor Daer, de la CGT; o Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. "Lo elegí para que ser Presidente porque no representaba a ninguna fuerza política", agregó.

También volvió a apuntar contra miembros del oficialismo, al atribuirle soltar declaraciones en off en contra de ella: "¿Que clase de operaciones puede hacer un funcionario definiendo a determinadas funciones como 'caja', esa idea tiene de la función pública?", se preguntó en referencia a cuando se alude a que La Cámpora maneja sectores como el PAMI y el ANSES.

"Conmigo no van tener el problema del off, yo hablo y vivo en on, siempre fui así", agregó en un mensaje dirigido a hombres de confianza del mandatario.