Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver Selección Argentina vs. Mauritania EN VIVO por Internet
Se juega este viernes el amistoso internacional Selección Argentina vs. Mauritania, previo al Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, y tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se enfrenta este jueves a Mauritania, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha a las 20.15 para el compromiso contra un rival de menor envergadura de la acostumbrada. En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública, sino que lo hará solo por Telefe.
El encuentro, además, puede verse sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División ni este tipo de eventos.
Respecto al encuentro, si bien el DT no lo confirmó, se espera que ponga a lo mejor a disposición, mientras que también podría aprovechar para ver a varios de los futbolistas que pujan por un lugar en la lista definitiva.
Formaciones de Selección Argentina vs. Mauritania
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Aritz López Garai.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Mauritania
El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Dónde sintonizar Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
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