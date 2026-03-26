Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo Selección Argentina vs. Mauritania
Sorpresivamente, ni la señal deportiva líder de la Argentina ni el canal de aire estatal pasan el amistoso de la Selección Argentina de este viernes.
En el marco de la preparación para el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina se enfrenta este jueves a Mauritania en la Bombonera, por un amistoso internacional que resulta el primero de la doble fecha FIFA.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá a la cancha a las 20.15 para el compromiso contra un rival de menor envergadura de la acostumbrada. En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte argentino no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública.
Respecto al encuentro, si bien el DT no lo confirmó, se espera que ponga a lo mejor a disposición, mientras que también podría aprovechar para ver a varios de los futbolistas que pujan por un lugar en la lista definitiva.
Sí advirtió el entrenador que Lionel Messi estará presente este viernes, así como también el próximo martes en el segundo amistoso. Es que ambos serán los últimos compromisos del combinado nacional en el país, antes de la Copa del Mundo.
Formaciones de Selección Argentina vs. Mauritania
Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Mauritania: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Aritz López Garai.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Mauritania
El partido contará con transmisión en vivo por televisión a través de Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Dónde sintonizar Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
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