Los jugadores de la Selección Argentina homenajearon a Juan Foyth y Joaquín Panichelli

La baja de Panichelli, quien se perfilaba como una de las grandes apuestas de recambio para este Mundial, y la ausencia de la experiencia de Foyth, representan golpes duros para el esquema de Scaloni, quien observó conmovido el homenaje desde el banco de suplentes.

Tras el sentido homenaje, el equipo se enfocó en el aspecto futbolístico para enfrentar a Mauritania, en una noche donde el resultado pasó momentáneamente a segundo plano ante la solidaridad mostrada por los campeones del mundo. La Selección dejó en claro que, aunque Panichelli y Foyth no estén físicamente en Norteamérica, formarán parte del espíritu de la delegación durante todo el torneo.