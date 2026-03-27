Los jugadores de la Selección Argentina homenajearon a Juan Foyth y Joaquín Panichelli
Los futbolistas de Lionel Scaloni no se olvidaron de sus compañeros que acaban de sufrir duras lesiones y se perderán el Mundial 2026.
En un clima de profunda emoción y unidad, la Selección Argentina protagonizó un conmovedor gesto minutos antes del inicio del amistoso frente a Mauritania. El plantel que conduce Lionel Scaloni salió al campo de juego con un mensaje claro en apoyo a Joaquín Panichelli y Juan Foyth.
La "Scaloneta" no se olvida de los suyos, especialmente de aquellos que, por la crueldad de las lesiones, verán el Mundial 2026 desde afuera por duras lesiones.
Los once titulares posaron para la foto oficial con una remera blanca que llevaba una inscripción de aliento para Joaquín Panichelli. El joven delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una grave lesión en la práctica del jueves y, tras los estudios realizados, se confirmó que la gravedad del cuadro lo margina definitivamente de la cita mundialista.
Además, los jugadores sostuvieron un cartel en apoyo a Juan Foyth. El defensor del Villarreal, un histórico del ciclo y campeón del mundo en Qatar, también atraviesa un duro proceso de recuperación tras una lesión severa que, al igual que a Panichelli, le quitó la posibilidad de pelear por un lugar en la lista de 26 convocados.
Este tipo de gestos se han vuelto una marca registrada de este grupo. La imagen de los referentes sosteniendo el cartel y vistiendo las remeras de apoyo rápidamente se volvió viral, reflejando que, más allá de la competencia interna por un lugar en el avión, la prioridad sigue siendo el bienestar del compañero.
La baja de Panichelli, quien se perfilaba como una de las grandes apuestas de recambio para este Mundial, y la ausencia de la experiencia de Foyth, representan golpes duros para el esquema de Scaloni, quien observó conmovido el homenaje desde el banco de suplentes.
Tras el sentido homenaje, el equipo se enfocó en el aspecto futbolístico para enfrentar a Mauritania, en una noche donde el resultado pasó momentáneamente a segundo plano ante la solidaridad mostrada por los campeones del mundo. La Selección dejó en claro que, aunque Panichelli y Foyth no estén físicamente en Norteamérica, formarán parte del espíritu de la delegación durante todo el torneo.
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