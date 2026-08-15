Aldosivi vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo

Tigre viene de caer por la ida de la Sudamericana.

Por su parte, Aldosivi todavía no ganó en el Clausura y atraviesa un presente complicado. El "Tiburón" viene de perder 2-1 ante Rosario Central y se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia. En los últimos días, además, sus hinchas protagonizaron amenazas contra los jugadores, en medio de la preocupación por la situación del equipo.