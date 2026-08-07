¿Al Puskás? El golazo de mitad de cancha de Alan Sosa para Aldosivi en el Gigante de Arroyito
El mediocampista aprovechó una floja salida del arquero rival y sacó un remate magistral desde su propio campo para abrir el marcador frente a Rosario Central.
La cuarta fecha del Torneo Clausura arrancó este viernes con una perliza que ya se anota entre los mejores goles del año en el fútbol argentino. En su visita a Rosario, Aldosivi se puso en ventaja gracias a una genialidad absoluta de Alan Sosa, quien sorprendió a propios y extraños con un impresionante remate desde la mitad de la cancha.
A los 52 minutos de juego, cuando el partido en el Gigante de Arroyito se mantenía disputado y sin sacar ventajas, el volante del conjunto marplatense leyó a la perfección una salida imprecisa del arquero local, Jeremías Ledesma.
Sin dudarlo un segundo, Sosa sacó un sablazo desde la mitad del terreno de juego que viajó por el aire ante la desesperada carrera del guardameta, transformándose en el 1-0 parcial para el "Tiburón" y desatando la locura de todo el banco visitante en territorio rosarino.
Ledesma venía de ser la gran figura de la victoria del "Canalla" ante River en el Monumental la fecha pasada. En este caso tuvo una salida en falso, aunque muy lejos de su arco, que coronó Sosa con una definición que abre el debate sobre si se trata de la mejor conquista del año en el fútbol argentino.
Formaciones de Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura - Zona B
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Horario y televisación
- Hora: 19:30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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