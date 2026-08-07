¿Al Puskás? El golazo de mitad de cancha de Alan Sosa para Aldosivi en el Gigante de Arroyito

La cuarta fecha del Torneo Clausura arrancó este viernes con una perliza que ya se anota entre los mejores goles del año en el fútbol argentino. En su visita a Rosario, Aldosivi se puso en ventaja gracias a una genialidad absoluta de Alan Sosa, quien sorprendió a propios y extraños con un impresionante remate desde la mitad de la cancha.