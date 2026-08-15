Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos en el Mundial
El seleccionado argentino igualó 1-1 frente al conjunto norteamericano en su estreno en la Copa del Mundo de hockey sobre césped.
Las Leonas comenzaron su recorrido en el Mundial de hockey 2026 con un empate. El seleccionado argentino igualó 1-1 ante Estados Unidos en el debut correspondiente al Grupo B del certamen que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos.
El conjunto dirigido por Fernando Ferrara consiguió ponerse en ventaja durante el encuentro gracias a un gol de Brisa Bruggesser, pero no logró sostener la diferencia y las estadounidenses alcanzaron la igualdad.
El tanto del seleccionado norteamericano fue convertido por Emma DeBerdine, quien estableció el 1-1 definitivo en el marcador. El partido se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica, escenario que recibió el estreno de las argentinas en la competencia internacional.
Cuándo vuelven a jugar Las Leonas
Luego del empate frente a Estados Unidos, Argentina tendrá que cambiar rápidamente el foco porque tendrá un nuevo compromiso dentro del Grupo B. Las Leonas se enfrentarán con Alemania el lunes 17 de agosto desde las 12, según el horario de Argentina.
El encuentro será importante para el seleccionado nacional, que buscará conseguir su primera victoria y acomodarse en una zona que también cuenta con otras selecciones de peso.
Argentina llega a esta edición con la expectativa de volver a pelear por el título. Las Leonas fueron campeonas del mundo en 2002 y 2010, mientras que en la última edición disputada terminaron como subcampeonas.
El equipo argentino también parte desde una posición destacada en el ranking internacional y buscará dar un nuevo paso hacia una tercera consagración mundial. El empate ante Estados Unidos dejó a Las Leonas con un punto en su estreno y ahora tendrán una nueva oportunidad para sumar de a tres ante Alemania.
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