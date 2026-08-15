Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos en el Mundial

Argentina llega a esta edición con la expectativa de volver a pelear por el título. Las Leonas fueron campeonas del mundo en 2002 y 2010, mientras que en la última edición disputada terminaron como subcampeonas.

El equipo argentino también parte desde una posición destacada en el ranking internacional y buscará dar un nuevo paso hacia una tercera consagración mundial. El empate ante Estados Unidos dejó a Las Leonas con un punto en su estreno y ahora tendrán una nueva oportunidad para sumar de a tres ante Alemania.