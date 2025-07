Aldosivi y Central Córdoba abrieron sin goles el Torneo Clausura 2025

Sin embargo, no pudieron sacarse ventajas en lo que fue el primer 0-0 del certamen.

El Tiburón cerró la primera parte del año en la 13ª posición con solo 15 puntos, pero afronta este nuevo semestre con energías renovadas. El arribo del entrenador Mariano Charlier generó un cambio positivo en el equipo, que acumula tres partidos sin derrotas.

En el cierre del torneo anterior obtuvo dos triunfos y luego superó a Estudiantes por penales en Copa Argentina, lo que le permitió avanzar a octavos de final. No obstante, el equipo marplatense sufrió una baja sensible: Elías Torres, su principal carta de gol, será transferido a Racing y no estará disponible.

El Ferroviario, en tanto, finalizó el Apertura en la 11ª ubicación con 18 unidades, y su campaña en la Copa Libertadores dejó un sabor agridulce. El conjunto santiagueño sumó 11 puntos en su grupo, los mismos que Flamengo y Liga de Quito, pero quedó eliminado por diferencia de gol.

Aldosivi vs. Central Córdoba: formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi; Federico Gino; Matías García, Tiago Serrago, Justo Giani; Franco Rami. DT: Mariano Charlier.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Juan Pablo Pignani, Braian Cufre; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Aldosivi vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 15:30.

15:30. Estadio: José María Minella.

José María Minella. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Fabrizio Llobet.

Fabrizio Llobet. TV: TNT Sports Premium.