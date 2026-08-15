Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Decano" dio el golpe entre semana al eliminar a Independiente de la Copa Argentina e intentará aprovechar el envión en Córdoba. Los detalles en la nota.
Estudiantes de Río Cuarto y Atlético Tucumán juegan este lunes, desde las 14.45, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El conjunto cordobés llega con cuatro puntos y buscará recuperarse después de la derrota 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El "León" del Imperio había comenzado el campeonato con un triunfo 1-0 sobre Tigre, luego cayó 3-0 ante Argentinos Juniors y empató 0-0 con Banfield, por lo que necesita volver a sumar para acercarse a los primeros puestos de la Zona B.
Del otro lado estará un Atlético Tucumán que acumula cinco puntos y también viene de una derrota en el Clausura, ya que cayó 2-1 ante Sarmiento en su última presentación.
Sin embargo, el "Decano" llega envalentonado por el gran golpe que dio entre semana en la Copa Argentina: goleó 4-0 a Independiente por los octavos de final, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, y avanzó a los cuartos de final. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará trasladar ese envión al campeonato y volver a sumar de a tres en Córdoba.
El partido tendrá como árbitro principal a Fernando Echenique, quien estará acompañado por Marcelo Bistocco y Gisela Bosso como asistentes, mientras que Marcelo Sanz será el cuarto árbitro. En el VAR estará Adrián Franklin, acompañado por Nelson Sosa como AVAR.
Formaciones de Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
- Hora: 14.45.
- Estadio: Estadio Ciudad de Río Cuarto.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: ESPN Premium.
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