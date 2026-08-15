Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Sin embargo, el "Decano" llega envalentonado por el gran golpe que dio entre semana en la Copa Argentina: goleó 4-0 a Independiente por los octavos de final, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, y avanzó a los cuartos de final. El equipo dirigido por Julio César Falcioni buscará trasladar ese envión al campeonato y volver a sumar de a tres en Córdoba.