Argentinos Juniors cayó ante Huracán y quedó tercero en la Tabla Anual

Barticciotto pone el 2-0 de Huracán que deja a Argentinos casi afuera
El "Globo" se impone 2-0 ante un "Bicho" que juega con 10.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Bicho" necesitaba una victoria y esperar que Boca no le gane a Defensa y Justicia; pero ocurrió todo lo contrario.
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Huracán se impuso 2-0 este sábado ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 16 del Torneo Clausura; y dejó al conjunto local sin chances en la Tabla Anual.
La visita lo ganó con los tantos de Cortez y Barticciotto, mientras que el local terminó con 10 por la expulsión de Franco Paredes. El "Globo" consiguió el pasaje a octavos de final del certamen.
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