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Argentinos Juniors cayó ante Huracán y quedó tercero en la Tabla Anual

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El "Bicho" necesitaba una victoria y esperar que Boca no le gane a Defensa y Justicia; pero ocurrió todo lo contrario.

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Huracán se impuso 2-0 este sábado ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 16 del Torneo Clausura; y dejó al conjunto local sin chances en la Tabla Anual.

La visita lo ganó con los tantos de Cortez y Barticciotto, mientras que el local terminó con 10 por la expulsión de Franco Paredes. El "Globo" consiguió el pasaje a octavos de final del certamen.

Minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Huracán

Barticciotto pone el 2-0 de Huracán que deja a Argentinos casi afuera

El "Globo" se impone 2-0 ante un "Bicho" que juega con 10.

Argentinos se queda con 10 y sigue complicado

El "Bicho" pierde y encima Franco Paredes vio la roja.

Gol de Huracán

El "Globo" se impone 1-0 ante Argentinos Juniors.

Cómo llegan Argentinos y Huracán

El conjunto de La Paternal llega a este compromiso luego de vencer por 2-1 a Atlético Tucumán en condición de visitante y suma 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Boca. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Diez tendrá la posibilidad de consagrarse campeón si consigue una victoria ante Huracán y el "Xeneize" no logra vencer a Defensa y Justicia.

Además, Argentinos buscará cerrar la fase regular con un triunfo que le permita sostener su buen presente y llegar de la mejor manera a los octavos de final del Torneo Clausura.

Por su parte, el "Globo" viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a Tigre en Parque Patricios y ocupa el noveno lugar de la Zona B, con 19 puntos. De esta manera, el equipo de Diego Martínez necesita ganar y esperar otros resultados para intentar meterse entre los ocho mejores y conseguir la clasificación a los octavos de final.

Formaciones de Argentinos Juniors vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 -Zona B

  • Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: Diego Armando Maradona.

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.

  • VAR: Lucas Novelli.

  • TV: TNT Sports.

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