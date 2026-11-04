Atentos Boca, Argentinos y Rosario Central: habrá nuevo trofeo para el campeón de la Tabla Anual
La Liga Profesional realizará un evento en el predio de Ezeiza con representantes de los tres clubes que pelean por quedarse con el primer puesto de la clasificación acumulada.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prepara una presentación especial para definir uno de los reconocimientos más importantes de la temporada 2026. Este jueves 5 de noviembre, desde las 17, se realizará una conferencia de prensa en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde se dará a conocer un nuevo trofeo destinado al campeón de la Tabla Anual 2026
La iniciativa tendrá como protagonistas a Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, los tres equipos que se encuentran en la pelea por finalizar en lo más alto de la clasificación acumulada del fútbol argentino.
¿Quiénes participarán de la presentación del nuevo trofeo de AFA?
El encuentro reunirá a futbolistas, entrenadores y dirigentes de las instituciones involucradas en la definición. Por el lado de los capitanes, estarán presentes Leandro Paredes, en representación de Boca; Nicolás Oroz, por Argentinos Juniors; y Gastón Ávila, como referente de Rosario Central.
También participarán los entrenadores Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, respectivamente. La convocatoria incluirá además a los presidentes de los tres clubes: Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso.
De esta manera, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) buscará darle mayor visibilidad a la disputa por la Tabla Anual en la recta final del Torneo Clausura.
El antecedente de Rosario Central y la polémica por el título de 2025
Según comunicó la propia LPF, durante la conferencia se presentará el nuevo trofeo que recibirá el equipo que termine primero en la Tabla Anual 2026. La decisión también remite a lo sucedido durante la temporada pasada, cuando Rosario Central fue reconocido como campeón de la clasificación acumulada de 2025.
Aquella distinción se resolvió después de una reunión de la AFA y tomó por sorpresa a varios clubes, ya que hasta ese momento no estaba establecido públicamente que terminar primero en la tabla otorgaría un título. La medida provocó malestar en distintas instituciones y abrió un debate sobre el reconocimiento deportivo.
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