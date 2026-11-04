Atentos Boca, Argentinos y Rosario Central: habrá nuevo trofeo para el campeón de la Tabla Anual

De esta manera, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) buscará darle mayor visibilidad a la disputa por la Tabla Anual en la recta final del Torneo Clausura.

El antecedente de Rosario Central y la polémica por el título de 2025

Según comunicó la propia LPF, durante la conferencia se presentará el nuevo trofeo que recibirá el equipo que termine primero en la Tabla Anual 2026. La decisión también remite a lo sucedido durante la temporada pasada, cuando Rosario Central fue reconocido como campeón de la clasificación acumulada de 2025.

Aquella distinción se resolvió después de una reunión de la AFA y tomó por sorpresa a varios clubes, ya que hasta ese momento no estaba establecido públicamente que terminar primero en la tabla otorgaría un título. La medida provocó malestar en distintas instituciones y abrió un debate sobre el reconocimiento deportivo.