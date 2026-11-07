Polémica expulsión en Argentinos Juniors durante la definición de la Tabla Anual: ¿era para roja?
El Bicho pierde 2-0 en La Paternal, quedó con diez jugadores por la roja de Franco Paredes y complicó sus aspiraciones en la última fecha.
Argentinos Juniors no logra hacer pie en una jornada decisiva del Torneo Clausura. En su estadio, el equipo de Nicolás Diez cae por 2-0 ante Huracán y atraviesa un partido cuesta arriba, tanto por el resultado como por la inferioridad numérica que condicionó su desarrollo.
El compromiso, correspondiente a la última fecha de la fase regular, tenía un valor especial para los dos conjuntos. El Bicho llegaba con la posibilidad de terminar en lo más alto de la Tabla Anual, mientras que el Globo necesitaba un resultado favorable para conservar sus chances de meterse en los octavos de final.
La roja que cambió el partido de Argentinos Juniors
En medio de un escenario adverso, Argentinos sufrió un nuevo contratiempo con la expulsión de Franco Paredes. El defensor recibió la tarjeta roja y obligó a sus compañeros a afrontar el resto del encuentro con un futbolista menos.
La salida de Paredes representó un problema adicional para el conjunto de La Paternal, que ya estaba en desventaja y necesitaba revertir el marcador para mantener vivas sus aspiraciones de quedarse con el liderazgo de la clasificación anual.
Un objetivo que se aleja
Argentinos había comenzado la jornada con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Boca Juniors, aunque con una diferencia de gol inferior. Por ese motivo, estaba obligado a conseguir los tres puntos ante Huracán y esperar que el Xeneize no venciera a Defensa y Justicia.
Sin embargo, el desarrollo del partido terminó alejándolo de ese objetivo. Con el 2-0 en contra en el estadio Diego Armando Maradona, el Bicho quedó sin margen para alcanzar el primer puesto y sufrió un duro revés en una fecha que podía marcar el cierre de una gran campaña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario