La increíble cantidad de goles que debe convertir Argentinos si Boca le gana a Defensa y Justicia
La diferencia de gol obliga al equipo de Nicolás Diez a conseguir un resultado extraordinario para quedarse con la Tabla Anual si el líder se sobrepone en su casa.
La definición de la Tabla Anual 2026 tendrá su capítulo decisivo este sábado desde las 17:30, cuando Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central disputen sus respectivos encuentros en simultáneo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega como líder con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, mientras que el conjunto de La Paternal tiene la misma cantidad de unidades, pero acumula +12.
El Xeneize depende de sí mismo: si derrota a Defensa y Justicia en La Bombonera, se quedará con el primer puesto sin importar lo que suceda en los partidos de sus perseguidores.
Sin embargo, el Bicho todavía tiene una posibilidad matemática de alcanzar los 63 puntos y forzar una definición por los criterios de desempate, siempre que también consiga una victoria frente a Huracán.
¿Cuántos goles necesita Argentinos para superar a Boca?
El escenario más favorable para el equipo de Nicolás Diez sería que Boca consiga un triunfo por la mínima diferencia. Si el conjunto de Arruabarrena gana 1-0, Argentinos necesitará vencer al Globo por al menos 11 goles para superar su diferencia.
La explicación está en los números: Boca comenzaría la jornada con +22 y pasaría a +23, mientras que el Bicho, que tiene +12, debería alcanzar al menos +23 para quedarse con el primer lugar.
De todas maneras, no solamente importa la diferencia de gol. El segundo criterio de desempate contempla la cantidad de tantos convertidos y allí también tiene ventaja el Xeneize: acumula 45 frente a los 37 de Argentinos. Por eso, al Bicho le conviene que Boca marque la menor cantidad de goles posible.
Los criterios de desempate de la Liga Profesional
El reglamento establece cuatro instancias para resolver una igualdad de puntos:
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Mayor diferencia de goles.
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Mayor cantidad de goles a favor.
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Mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026.
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Sorteo organizado por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.
Si el club de la Ribera consigue una victoria por más de un gol, la misión del Semillero del mundo será todavía más complicada y necesitará una goleada de dimensiones extraordinarias. Por eso, aunque el Bicho todavía mantiene una esperanza, un triunfo de Boca ante Defensa y Justicia prácticamente terminaría con cualquier posibilidad de que otro equipo le arrebate el título de la tabla anual.
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