La increíble cantidad de goles que debe convertir Argentinos si Boca le gana a Defensa y Justicia

La explicación está en los números: Boca comenzaría la jornada con +22 y pasaría a +23, mientras que el Bicho, que tiene +12, debería alcanzar al menos +23 para quedarse con el primer lugar.

De todas maneras, no solamente importa la diferencia de gol. El segundo criterio de desempate contempla la cantidad de tantos convertidos y allí también tiene ventaja el Xeneize: acumula 45 frente a los 37 de Argentinos. Por eso, al Bicho le conviene que Boca marque la menor cantidad de goles posible.

Los criterios de desempate de la Liga Profesional

El reglamento establece cuatro instancias para resolver una igualdad de puntos:

Mayor diferencia de goles.

Mayor cantidad de goles a favor.

Mejor ubicación en la Tabla General de Fair Play 2026.

Sorteo organizado por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Si el club de la Ribera consigue una victoria por más de un gol, la misión del Semillero del mundo será todavía más complicada y necesitará una goleada de dimensiones extraordinarias. Por eso, aunque el Bicho todavía mantiene una esperanza, un triunfo de Boca ante Defensa y Justicia prácticamente terminaría con cualquier posibilidad de que otro equipo le arrebate el título de la tabla anual.