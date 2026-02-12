Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Argentinos y River a este duelo

El Millonario llega golpeado tras caer 4 a 1 frente a Tigre en el Monumental, en lo que fue su derrota más dura como local desde el regreso de Marcelo Gallardo al banco. El resultado frenó el envión de las primeras fechas y lo dejó cuarto en la Zona B con 7 puntos, por detrás de Independiente Rivadavia (12), Tigre y Belgrano.

En La Paternal intentará reponerse y acercarse al único líder. Pese a la abultada caída, el Muñeco mantendría la base del equipo y realizaría solo dos modificaciones. La primera, obligada, será la salida de Fausto Vera tras su expulsión ante el Matador; su reemplazo se definirá entre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. Además, ingresaría Marcos Acuña por Matías Viña por una cuestión táctica.

Gallardo, además, intentará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador: dirigió cuatro partidos, con tres triunfos y un empate. Allí también consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021 tras vencer 2 a 0 con un doblete de Braian Romero.

tigre river

Argentinos Juniors tampoco atraviesa un buen arranque de 2026. El equipo de Nicolás Diez fue eliminado de manera prematura en la Copa Argentina ante Midland y en el Torneo Apertura solo ganó uno de los cuatro encuentros disputados. El Bicho debutó con una victoria ante Sarmiento, luego empató frente a Estudiantes de Río IV y Belgrano, y viene de perder 2 a 1 contra Racing. Actualmente se ubica 10° en la Zona B con 5 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro ante River también servirá como antesala de su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, que se disputará el próximo miércoles a las 21.30 en Ecuador. Nicolás Diez mantendría la base titular para que el equipo llegue con ritmo al compromiso internacional. Entre los habituales titulares estaría Enzo Pérez, quien protagonizará un partido especial al reencontrarse con sus excompañeros.