El vicepresidente de River habló sobre la chance de Nicolás Otamendi: "Hay que ser..."

Durante la conferencia Ion by 2Build 2026 realizada en Lisboa, Villarroel fue consultado sobre el interés del Millonario por el defensor de la Selección Argentina y dejó en claro que, si bien el nombre resulta atractivo, todavía no hubo avances formales: “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”, expresó el dirigente.