El vicepresidente de River habló sobre la chance de Nicolás Otamendi: "Hay que ser..."
Ignacio Villarroel aseguró que el campeón del mundo es un jugador “muy interesante”, aunque aclaró que todavía no hubo contactos formales.
Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, se refirió a la posibilidad de incorporar a Nicolás Otamendi en el próximo mercado de pases. El dirigente destacó el perfil del defensor campeón del mundo, aunque remarcó que aún no existieron contactos formales y que se debe respetar su presente en Benfica.
En medio del proceso de reconstrucción que atraviesa el club tras la salida de Marcelo Gallardo, el nombre del zaguero surgió como una posible opción para reforzar la defensa a partir de junio. El campeón del mundo, de 38 años, finaliza su contrato con Benfica a mitad de año y su futuro podría definirse luego del Mundial.
Durante la conferencia Ion by 2Build 2026 realizada en Lisboa, Villarroel fue consultado sobre el interés del Millonario por el defensor de la Selección Argentina y dejó en claro que, si bien el nombre resulta atractivo, todavía no hubo avances formales: “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos: Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”, expresó el dirigente.
En esa misma línea, destacó el regreso de otros futbolistas de renombre al país en los últimos años: “Di Maria, Acuña, Pezzella: han vueltos muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Y Nicolás es híper profesional, es ganador, es serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”.
El histórico interés de River por Nicolas Otamendi
El vínculo entre Otamendi y River no es nuevo. Desde hace años existen gestos de cercanía entre el futbolista y el club, aunque nunca se concretó una negociación formal para su llegada a Núñez. Con contrato en el fútbol portugués hasta junio, el defensor podría quedar en libertad de acción tras el Mundial, lo que abriría una oportunidad para que River avance en su contratación.
“Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la Selección Argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos”, concluyó Villarroel.
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