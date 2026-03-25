Cómo le fue a River y Boca en el debut del Mundial de Clubes Sub-12
Ambos clubes comenzaron con todo en la competencia y buscarán seguir ganando experiencia de cara al futuro cercano.
River y Boca debutaron en el Mundial de Clubes Sub 12 de LaLiga FC Promises que se disputa en Alicante, España. El Millonario venció 2-0 a Inter Miami, mientras que el Xeneize sufrió una dura goleada 6-0 ante Palmeiras y luego cayó 2-0 frente a Flamengo en la fase de grupos.
El tradicional certamen juvenil reúne a equipos de todo el mundo en el Campo Municipal de Los Arcos, donde los clubes argentinos forman parte del Grupo A junto a potencias internacionales. El torneo, que se juega en modalidad de fútbol 7, se extenderá hasta el domingo 29 de marzo.
El Millonario tuvo un estreno positivo al imponerse por 2-0 ante Inter Miami en su único compromiso de la jornada inicial. El equipo de Núñez mostró solidez en su presentación y comenzó con el pie derecho su participación en el certamen internacional juvenil.
Por su parte, Boca tuvo un arranque adverso en la competencia. El conjunto de la Ribera fue goleado 6-0 por Palmeiras en su debut y luego cayó 2-0 ante Flamengo en su segundo partido del día, resultados que lo obligan a recuperarse en los próximos encuentros para mantener chances de clasificación.
El fixture de River en el Mundial de Clubes Sub 12
- Fecha 1 – River 2 vs. Inter Miami 0
- Fecha 2 – Libre
- Fecha 3 – River vs. Palmeiras – jueves 26 de marzo a las 8.30 horas
- Fecha 4 – River vs. Flamengo – jueves 26 de marzo a las 15.00 horas
- Fecha 5 – River vs. Boca – viernes 27 de marzo a las 14.00 horas.
El fixture de Boca en el Mundial de Clubes Sub 12
- Fecha 1 – Boca 0 vs. Palmeiras 6
- Fecha 2 – Boca 0 vs. Flamengo 2
- Fecha 3 – Boca vs. Inter Miami – jueves 26 de marzo a las 7.00 horas
- Fecha 4 – Libre
- Fecha 5 – Boca vs. River – viernes 27 de marzo a las 14.00 horas
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