Cómo le fue a River y Boca en el debut del Mundial de Clubes Sub-12

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2036789851065045386?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESTRENO FELIZ PARA RIVER!



Revive el triunfo 2-0 del Millonario sobre Inter Miami en el comienzo del Mundial de Clubes Sub-12 de #LaLigaFCFuturesEnDSPORTS #LaLigaFCFutures pic.twitter.com/EQXlfCzdnG — DSPORTS (@DSports) March 25, 2026

Por su parte, Boca tuvo un arranque adverso en la competencia. El conjunto de la Ribera fue goleado 6-0 por Palmeiras en su debut y luego cayó 2-0 ante Flamengo en su segundo partido del día, resultados que lo obligan a recuperarse en los próximos encuentros para mantener chances de clasificación.