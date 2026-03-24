Atento River: cambió el día del debut en la Copa Sudamericana 2026
El "Millonario" se prepara para un complicado calendario, con una seguidilla de partidos entre el certamen continental y el Torneo Apertura.
La Conmebol sacudió la agenda de la Copa Sudamericana 2026 al anunciar modificaciones en el fixture de la primera fecha, y uno de los cambios más significativos afecta directamente el debut de River, que deberá visitar a Blooming en Bolivia un día antes de lo previsto originalmente.
El encuentro, que inicialmente estaba pautado para el jueves 9 de abril, se adelantó para el miércoles 8 de abril a las 21:30 (hora de Argentina). Este cambio obliga al cuerpo técnico de Eduardo Coudet a recalcular la logística y el descanso de un plantel que enfrenta una seguidilla determinante.
El viaje a Bolivia se sitúa en medio de compromisos clave para las aspiraciones del "Millonario". Antes de viajar al vecino país, River recibirá a Belgrano en el Monumental por la fecha 13 del Apertura.
En tanto, al regresar de Bolivia, el conjunto del "Chacho" Deberá visitar a Racing en el Cilindro. Aunque la Liga Profesional no oficializó los horarios, se especula que el clásico de Avellaneda se jugará el domingo 12 de abril a las 20:00.
Respecto a la continuidad copera, apenas tres días después del cruce con la "Academia", el miércoles 15 de abril, River recibirá a Carabobo de Venezuela por la segunda jornada del grupo.
El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026
- Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River
- Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
- Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
- Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
- Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
- Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming
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