Arsenal vs. Atlético Madrid, por la Champions League: resultado en vivo

Enfrente estará el Atlético Madrid del inconfundible Diego Simeone, que busca seguir construyendo su camino en Europa con la mentalidad combativa que caracteriza a su entrenador. El equipo colchonero, que debutó con una dura caída ante Liverpool y luego se repuso goleando 5-1 al Eintracht Frankfurt, encara esta visita con una mezcla de respeto y ambición. “Sabemos que enfrentamos a un rival con una identidad muy clara, pero tenemos nuestras armas para hacerles daño”, señaló el Cholo en la previa.