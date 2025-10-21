Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League 2025/26.
Arsenal y Atlético Madrid se cruzan en el Emirates Stadium desde las 16 por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26.
El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega en un momento formidable. Líder tanto en la Premier League como en su grupo europeo, ha mostrado una consistencia que lo coloca entre los grandes candidatos de la temporada. Enfrente estará el Atlético Madrid del inconfundible Diego Simeone, que busca seguir construyendo su camino en Europa con la mentalidad combativa que caracteriza a su entrenador.
El atractivo del encuentro se potencia por la presencia de varios futbolistas argentinos. Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone aportan cuota albiceleste al conjunto madrileño, mientras que el Arsenal, semifinalista de la pasada edición, también tiene a sus ojos puestos en figuras sudamericanas que enriquecen la competencia.
Arsenal vs. Atlético Madrid: probables formaciones
- Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres y Martinelli. DT: Mikel Arteta.
- Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Gallagher, Almada, Griezmann y Julián Álvarez. DT. Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético Madrid
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
