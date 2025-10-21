Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. Atlético Madrid

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega en un momento formidable. Líder tanto en la Premier League como en su grupo europeo, ha mostrado una consistencia que lo coloca entre los grandes candidatos de la temporada. Enfrente estará el Atlético Madrid del inconfundible Diego Simeone, que busca seguir construyendo su camino en Europa con la mentalidad combativa que caracteriza a su entrenador.