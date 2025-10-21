Inter, con un gol de Lautaro Martínez, le ganó 4-0 al Union Saint-Gilloise por Champions
Con goles de Dumfries, Lautaro, Çalhanoglu y Esposito, el equipo italiano arrasó en Bélgica y lidera su grupo junto al PSG con nueve puntos.
El Inter de Milán atraviesa un momento arrollador en Europa. Con una actuación sólida y contundente, goleó 4-0 a Union SG en Bélgica, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, y continúa con puntaje ideal, compartiendo la cima de su zona con el PSG.
El conjunto italiano abrió el marcador a través de Denzel Dumfries, que aprovechó una jugada clara para empujarla al gol. Minutos más tarde, Lautaro Martínez amplió la diferencia con una definición precisa dentro del área y reafirmó su excelente presente goleador. En la segunda mitad, Hakan Çalhanolu convirtió el tercero desde el punto penal y Francesco Pio Esposito selló la goleada con el 4-0 definitivo, en una noche redonda para los de Cristian Chivu, que dominaron de principio a fin.
Con este resultado, Inter suma nueve puntos en tres partidos y comparte la punta con el Paris Saint-Germain, que también ganó en esta fecha. En contrapartida, Union SG quedó con apenas tres unidades y comienza a complicar sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. En la próxima jornada, el Neroazzurro recibirá al Kairat Almaty de Kazajistán, mientras que los belgas intentarán recuperarse como visitantes frente al Atlético de Madrid.
Denzel Dumfries abrió el marcador para el Inter:
Lautaro Martínez estiró la ventaja para el equipo italiano:
Hakan Çalhanoglu puso el 3-0 para el Inter:
Francesco Pio Esposito puso el 4-0 del Inter:
Union Saint-Gilloise vs. Inter, por la Champions League: resultado en vivo
Union Saint-Gilloise vs. Inter: probables formaciones
- Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. DT: David Hubert.
- Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. DT: Christian Chivu.
Union Saint-Gilloise vs. Inter: otros datos
- Horario: 16.00.
- Estadio: Lotto Park.
- Arbitro: Glenn Nyberg.
- TV: ESPN 2 y Disney+.
