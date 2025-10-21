Inter, con un gol de Lautaro Martínez, le ganó 4-0 al Union Saint-Gilloise por Champions

El conjunto italiano abrió el marcador a través de Denzel Dumfries, que aprovechó una jugada clara para empujarla al gol. Minutos más tarde, Lautaro Martínez amplió la diferencia con una definición precisa dentro del área y reafirmó su excelente presente goleador. En la segunda mitad, Hakan Çalhanolu convirtió el tercero desde el punto penal y Francesco Pio Esposito selló la goleada con el 4-0 definitivo, en una noche redonda para los de Cristian Chivu, que dominaron de principio a fin.