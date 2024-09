Así fue el debut de Franco Colapinto debutó en Fórmula 1: ¿cómo le fue?

Colapinto, que estuvo compitiendo con el equipo Williams, demostró su capacidad en diversas categorías de monoplazas, y su ascenso a la Fórmula 1 es el resultado de años de trabajo duro y dedicación. El Gran Premio de Italia, conocido por su historia rica y su ambiente vibrante, será el escenario perfecto para el debut de este prometedor piloto que generó muchas expectativas en los fanáticos de nuestro país.

La llegada de Franco a la Fórmula 1 es un acontecimiento significativo para el automovilismo argentino, que celebra el logro de un nuevo talento en el escenario global. Su debut en el Gran Premio de Italia promete ser un momento emocionante tanto para él como para los aficionados que siguen su trayectoria con entusiasmo.

Luego de las prácticas, la carrera se celebrará hoy domingo 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana con el histórico debut del argentino en la F1. Luego afrontará dos exámenes de alto riesgo con los circuitos callejeros de Bakú y Singapur, el fin de semana del 15 de septiembre y el 22 de septiembre respectivamente.

Cómo fue el debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un gran debut en la Fórmula 1: finalizó en el 12º puesto este domingo en el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza. El piloto, de 21 años, usa el número 43 y correrá en las ocho carreras que le quedan a la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant.

Largando desde el 18° puesto, después de una ausencia de 23 años para los albicelestes, Colapinto paró solo una vez en boxes (hizo 37 vueltas con neumáticos duros), giró a buena velocidad, tuvo un par de sobrepasos interesantes, como su gran maniobra ante el francés Pierre Gasly, y completó los 53 giros con buen ritmo,

El oriundo de Pilar cruzó la línea de meta en la decimotercera posición, pero subió una más porque Daniel Ricciardo tenía 10 segundos de penalización. Su mejor vuelta fue la última, con un registro de 1:23:728, superando la del tailandés Alexander Albon (1:23:918), su compañero de equipo que sí sumó puntos para Williams.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo. Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente. Nunca había probado el neumático duro. No había hecho más de ocho vueltas seguidas. Ahora, de golpe, hice 53", declaró.

Y agregó: "Largué un poco más atrás, sino hubiésemos llegado hasta los puntos. De las ocho carreras que quedan, conozco solo Abu Dhabi (la última fecha). Voy aprendiendo los circuitos y conociendo el auto. Es un paso para adelante. Tuve un buen ritmo. Estoy contento con la performance".

El minuto a minuto del debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 12° en su debut en el GP de Monza de Fórmula 1 El argentino tuvo una buena actuación en su presentación en la Fórmula 1. El ganador de la carrera fue Charles Leclerc con Ferrari.

Live Blog Post Franco Colapinto volvió al puesto 13°

Live Blog Post Franco Colapinto logró el puesto 12 El jóven de 21 años logró escalar un posición más en la vuelta 38/53

Live Blog Post Franco Colapinto está 13° En la vuelta 34/53, el argentino superó a Lance Stroll y ahora está 13° en Monza.

Live Blog Post Franco Colapinto tuvo el décimo mejor tiempo a la mitad de carrera

Live Blog Post Franco Colapinto ingresó a boxes y ahora está 16° Están en la vuelta 23/53: el argentino viene teniendo un buen desempeño.

Live Blog Post La autocrítica de Franco Colapinto por su clasificación en la Fórmula 1: "Me cuesta salir ya" Franco Colapinto fue eliminado en la Q1 de la clasificación. Largará 18° este domingo (desde las 10 de la mañana, hora de Argentina) por delante de los pilotos de Kick Sauber Zhou Guanyu (20°) y Valtteri Bottas (19°). En una pista donde varios se van de los límites, Colapinto también lo sufrió en su segunda vuelta rápida, se fue un poco a la leca y no pudo mejorar, con mucho tráfico. “Perdón”, se lo escuchó por la radio. “Me cuesta un poco eso de salir ya, es un poco la adaptación que me falta. Estaba cómodo con el auto y sentía que podía tener un mejor resultado, que estoy más competitivo. Hice una primera vuelta buena, pero en la segunda me fui afuera en la 7 y creo que rompí un poco el piso. Entiendo que tengo pocas vueltas en un F1 y estoy en el proceso de aprender”, dijo Colapinto. franco colapinto autocrítica

Live Blog Post Franco Colapinto terminó noveno en la práctica 3 de la Fórmula 1 Franco Colapinto mostró una versión ilusionante en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Monza y se posicionó en el noveno mejor crono de la sesión y lo hizo con un manejo veloz, inteligente y sin fisuras. En su primera carrera oficial como piloto de Fórmula 1, le está sacando todo el jugo al FW46 de Williams (el conjunto marcha anteúltimo en el campeonato de constructores) y se ilusiona con más. En su segunda salida, Colapinto fue un poco más rápido y marcó 1:21.713, su mejor tiempo desde que subió por primera vez al número 43 de Williams. También hubo lugar para ensayar entradas y salidas de boxes, y Franco cumplió con el plan a la perfección. Quien se mostró muy veloz fue el compañero del argentino, Alex Albon, cuyo Williams registró 1:20:596 y se entreveró en los primeros lugares con los pesos pesados, como las Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Gran trabajo de Franco Colapinto en las prácticas de Williams en la Fórmula 1 Franco Colapinto, el piloto argentino de Williams que hace su estreno en la Fórmula 1, tuvo una jornada intensa en Monza durante las prácticas libres de este viernes. En su primera salida a pista, aprovechó los 59 minutos de sesión utilizando neumáticos medios para establecer un tiempo competitivo. Su primera vuelta rápida de la segunda tanda de entrenamientos lo vio registrar un tiempo de 1:23.221, un buen comienzo para el joven piloto que busca adaptarse al exigente circuito italiano. El progreso del joven oriundo de Pilar fue notable en la sesión, mejorando su tiempo a 1:22.406, su mejor registro hasta ese momento. Sin embargo, la competencia fue feroz, con Carlos Sainz marcando el mejor tiempo a bordo de su Ferrari con 1:21.264 en los primeros 10 minutos. Por su parte, Alex Albon, compañero de equipo de Colapinto en Williams, registró un 1:21.770, colocándose entre los mejores tiempos del inicio de la tanda. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post El cariñoso abrazo de Franco Colapinto a Christine GZ en su debut en la Fórmula 1 Franco Colapinto hará su debut como piloto titular de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. El joven de Pilar fue confirmado por Williams como reemplazante de Logan Sargeant hasta el final de la temporada 2024 y la noticia generó un fuerte impacto dentro de los fanáticos de nuestro país que sueñan con verlo brillar en la competencia más importante del automovilismo. Sin embargo, Franco Colapinto se despistó en las pruebas del circuito de Italia. El piloto quedó en el P17 a 1.2 segundos del más Rápido y tuvo un pequeño despiste pero el rodado Williams no sufrió daños. Pero, lo cierto es que antes de su debut, el piloto argentino volvió a causar sensación en redes sociales al mostrarse muy cerca de una periodista. franco colapinto periodista española

Live Blog Post El despiste de Franco Colapinto en su debut en la Fórmula 1 Franco Colapinto se despistó en las pruebas del circuito de Italia. El piloto quedó en el P17 a 1.2 segundos del más Rápido y tuvo un pequeño despiste pero el rodado Williams no sufrió daños. Tras la primera práctica, el joven de pilar quedó 17°, a 1,2 segundos de Max Verstappen, el más rápido del circuito. De esta manera, superó a pilotos experimentados como Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. colapinto globant

Live Blog Post "Boca, Boca": el aliento de Franco Colapinto en la Fan Zone de la Fórmula 1 Franco Colapinto debutará en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia el próximo domingo. Pero antes de subirse al monoplaza de Williams para el primer ensayo libre, participó del Fan Zone de la escudería junto a su compañero Alex Albon y enloqueció a los fanáticos: habló en Italiano y se acordó de Boca. El piloto argentino se animó a decir unas palabras para el público local hasta que vio a los argentinos presentes y comenzó a hablar en español. Fue entonces cuando se desató. “Boca, Boca, Boca”, gritó antes de bajar del escenario para despertar la euforia de todos. “¡Felicitaciones, un orgullo para todo el país y el pueblo Bostero!”, escribió la cuenta oficial de Boca para felicitar a Colapinto por su paso a la F1, junto a una foto del piloto en la Bombonera. colapinto boca

Live Blog Post Así fue la primera vuelta de Franco Colapinto en la Fórmula 1 Franco Colapinto comenzó este viernes a vivir un fin de semana de ensueño. A las 8.30, el piloto nacido en Pilar realizó la primeras práctica libre en el circuito de Monza, en Italia, a la espera de la carrera, que será el domingo. Con la bandera argentina en el casco y el número 34, Colapinto arrancó a rodar y completó la primera vuelta sin problemas y luego se detuvo el ensayo porque Andrea Antonelli chocó contra la pared y se encendieron las banderas rojas (el italiano se encuentra bien). Tras la reanudación, el bonaerense logró pasar de la 12° posición al séptimo lugar. Aunque los tiempos no son lo más importante en las prácticas, en las que se busca ajustar los reglajes y hacer distintas pruebas (de duración de neumáticos, de vuelta de clasificación, entre otras), es para destacar el giro que hizo el pilarense: 1m22s880 para saltar del 20° al 9° puesto. franco colapinto practica

Live Blog Post A qué hora y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la Fórmula 1 Para el piloto nacional, la acción comienza este viernes con la primera práctica libre a las 8.30. El mismo día pero a las 12.00 tendrá la segunda práctica libre. El sábado 31, a las 7.30, se corre la tercera práctica libre. La transmisión estará a cargo de Disney+ Premium. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Imparable: el nuevo halago de Franco Colapinto a una periodista brasileña Tras su primer día oficial como piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó un llamativo momento con una periodista española a la que, aparentemente, admira. Con el carisma que lo caracteriza, el corredor enfrentó una serie de entrevistas de cara a lo que será la carrera del domingo. El simpático cruce fue con la reportera Christine Giampaoli Zonca, mejor conocida como Christine GZ, quien también es piloto. Allí, el deportista aseguró haber tenido "muchas ganas" de un mano a mano con la periodista, lo que generó risas en todos los presentes. Pero esto no parece haber sido suficiente para la nueva estrella de la Fórmula 1, dado que luego mantuvo otro ida y vuelta interesante con una cronista brasileña. "Hola Franco, soy Mariana, de TV brasileña Band", comenzó la joven, tras lo cual recibió un inesperado halago del piloto: "Muy bien hablás español, eh". Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Se conoció la cifra millonaria que cobrará Franco Colapinto por participar de la Fórmula 1 Franco Colapinto hará su debut como piloto titular de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. El joven de Pilar fue confirmado por Williams como reemplazante de Logan Sargeant hasta el final de la temporada 2024 y la noticia generó un fuerte impacto dentro de los fanáticos de nuestro país que sueñan con verlo brillar en la competencia más importante del automovilismo. Si bien no existen estadísticas oficiales de la organización, diferentes estimaciones dan cuenta de lamagnitud de los salarios que cobran quienes la rompen a bordo de los monoplazas. En este sentido, Colapinto se ubicaría en el final de la lista, al tratarse de un juvenil que recién está haciendo sus primeros pasos en el jet set de las carreras de autos, pero percibiría ni más ni menos que un millón de dólares por temporada. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Así será el casco que utilizará Franco Colapinto en su debut en la Fórmula 1 En un momento cargado de expectativa y emoción, Franco Colapinto, el joven piloto argentino que está a punto de hacer su debut en la Fórmula 1, presentó el casco que llevará en su primera carrera con el equipo Williams. Este accesorio de seguridad, desarrollado por la prestigiosa marca Bell Helmets, no solo es un elemento esencial para no correr tanto riesgo, sino también un símbolo de su identidad y sus patrocinadores. El diseño del mismo es un verdadero tributo a las raíces que lo llevaron hasta lo más alto. Con una bandera Albiceleste en la parte superior, el casco refleja el orgullo y la pasión del piloto por su país natal. Esta bandera se convierte en un elemento central del diseño, destacando la conexión de Colapinto con Argentina en el escenario global de la Fórmula 1. Sin lugar a dudas una iniciativa que no es la primera vez que lleva adelante y que ilusiona mucho a los fanáticos. A uno de los costados del casco, se encuentra el nombre de Franco, colocado de manera prominente para que tanto los espectadores como los colegas de la pista puedan reconocer al nuevo talento argentino. Esta inclusión personaliza el casco y marca el inicio de su carrera en la categoría reina del automovilismo mundial. Además del diseño personal, cuenta con menciones a algunos de sus principales patrocinadores. Las marcas Duracell, MyProtein y Komatsu están representadas destacando su apoyo crucial en el camino hacia esta competencia. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto hizo su primer check in como piloto de Williams en la Fórmula 1 Franco Colapinto, la promesa del automovilismo argentino, dio un paso más en su carrera al convertirse oficialmente en piloto de la escudería Williams de Fórmula 1. Este fin de semana en Monza, vivirá su primera experiencia en la máxima categoría del automovilismo, lo que representa un hito significativo tanto para él como para el deporte en el país. Este jueves por la mañana, Colapinto realizó su primer "check-in" como piloto de la escudería, preparándose para las prácticas que marcarán el inicio de su debut. A las 8:30 horas comenzará la primera sesión de entrenamientos, seguida por una segunda práctica a las 12:00. El sábado, a partir de las 7:30, se llevará a cabo la tercera sesión, previa a la clasificación programada para las 11:00. El gran día llegará el domingo, cuando el argentino tenga su primera participación oficial en el Gran Premio de Italia en el icónico Autódromo de Monza. Seguí leyendo esta nota acá